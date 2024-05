Η απόπειρα δολοφονίας Φίτσο και τα «σύννεφα» της πόλωσης στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε πολλές φορές και τραυματίστηκε σοβαρά χθες Τετάρτη.

Η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί αλλά παραμένει σοβαρή, σύμφωνα με ανακοίνωση του διευθυντή του νοσοκομείου όπου οδηγήθηκε και νοσηλεύεται μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Ο Φίτσο χαιρετούσε τους υποστηρικτές του σε ανοιχτή εκδήλωση όταν βρέθηκε στο στόχαστρο πρωτοφανούς επίθεσης, η οποία συγκλόνισε τη χώρα του και προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές.

⚡️⚡️⚡️ The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024