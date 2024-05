Ρωσία: Αμερικανός στρατιώτης που κρατείται στo Βλαδιβοστόκ «ομολόγησε την ενοχή του»

Ο Αμερικανός στρατιώτης Γκόρντον Μπλακ, που κρατείται στην πόλη Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας κατηγορούμενος για κλοπή, ομολόγησε την ενοχή του και συνεργάζεται με τις ερευνητικές αρχές, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Συνεργάζεται (στην έρευνα), ομολόγησε (την ενοχή του)», μετέδωσε το RIA, επικαλούμενο δηλώσεις εκπροσώπου του υπουργείου Εσωτερικών.

Gordon Black, the U.S. soldier detained in Russia, has “admitted guilt” on a charge of theft, according to TASS, a state-owned news service. https://t.co/NyyIMnyjTK

— ABC News (@ABC) May 16, 2024