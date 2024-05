Κομισιόν: Εκκινεί επίσημη έρευνα κατά Facebook και Instagram

Η Κομισιόν εκκινεί επίσημη διαδικασία κατά της Μeta, στην οποία ανήκουν οι δημοφιλείς πλατφόρμες Facebook και Instagram, στη βάση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες DSA.

Την απόφαση ανακοίνωσε πριν από λίγο, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, o αρμόδιος επίτροπος Τιερί Μπρετόν.

🚨 Today we open formal #DSA investigation against #Meta.

We are not convinced that Meta has done enough to comply with the DSA obligations — to mitigate the risks of negative effects to the physical and mental health of young Europeans on its platforms Facebook and Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 16, 2024