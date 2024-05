Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν ελληνόκτητο πλοίο με αντιπλοϊκό πύραυλο

Με αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) οι Χούθι χτύπησαν το μεσημέρι του Σαββάτου ένα πετρελαιοφόρο που φέρει σημαία Παναμά και είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, καθώς έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόκειται για το «M/T Wind» το οποίο έδεσε πρόσφατα στη Ρωσία και είχε προορισμό την Κίνα. Το χτύπημα του πυραύλου είχε ως αποτέλεσμα να μπει νερό στο πλοίο, επηρεάζοντας την πρόωση.

Ενα σκάφος του διεθνούς συνασπισμού ανταποκρίθηκε στην κλήση κινδύνου της M/T Wind, αλλά δεν χρειάστηκε τελικά βοήθεια.

Το πλήρωμα του M/T Wind κατάφερε να αποκαταστήσει την πρόωση και συνεχίζει αυτοδύναμο.

«Η συνεχιζόμενη απερίσκεπτη συμπεριφορά των υποστηριζόμενων από το Ιράν, ανταρτών Χούθι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν», αναφέρει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ.

Houthis strike M/T Wind in Red Sea

At approximately 1 a.m. (Sanaa time) May 18, Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) into the Red Sea and struck M/T Wind, a Panamanian-flagged, Greek owned and operated oil tanker.

M/T Wind most recently docked… pic.twitter.com/kDjH7TXKkm

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 18, 2024