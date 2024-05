Ε.Ε. για Ιράν: «Πράξη ανθρωπιάς, όχι πολιτικής στήριξης» η ενεργοποίηση του δορυφόρου Copernicus

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την ενεργοποίηση του δορυφόρου χαρτογράφησης Copernicus της Ε.Ε. (EMS), ύστερα από αίτημα των ιρανικών αρχών για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που συνετρίβη χθες μεταφέροντας τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι, προχώρησε ο επίτροπος διαχείρισης κρίσεων Γιάνεζ Λέναρτσιτς.

Σε συνέχεια της χθεσινής σχετικής ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, o επίτροπος σημειώνει ότι «η παροχή του δορυφόρου χαρτογράφησης Copernicus EMS ύστερα από αίτημα για διευκόλυνση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης δεν είναι πράξη πολιτική στήριξης σε κάποιο καθεστώς ή (πολιτικό) σύστημα. Είναι απλώς έκφραση της πιο βασικής ανθρωπιάς».

The provision of a @CopernicusEMS satellite mapping upon request for facilitating a search and rescue operation is not an act of political support to any regime or establishment. It is simply an expression of the most basic humanity.

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) May 20, 2024