Εντ Ντουάιτ: Ο παρ’ ολίγον αστροναύτης που έφτασε στο Διάστημα… εξήντα χρόνια μετά

Ο Εντ Ντουάιτ, ο οποίος πριν από εξήντα χρόνια έφτασε κοντά στο να γίνει ο πρώτος μαύρος αστροναύτης στην Αμερική, έκανε την Κυριακή το πρώτο του ταξίδι στο Διάστημα σε ηλικία 90 ετών με τον πύραυλο New Shepard της εταιρείας Blue Origin.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από το δυτικό Τέξας και πρόκειται για την πρώτη επιβατική πτήση που πραγματοποιεί σε διάστημα περίπου δύο ετών η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος. Σε ανάρτησή της πριν από την εκτόξευση, η Blue Origin ανέφερε ότι: «Σύντομα ο Εντ Ντουάιτ θα ολοκληρώσει μια αποστολή που ξεκίνησε πριν από 63 χρόνια».

Soon, Ed Dwight will complete a mission that began 63 years ago. Watch: https://t.co/TH41xP0MkB pic.twitter.com/aNmFjltM6z

Η υποτροχιακή πτήση περίπου δέκα λεπτών έθεσε τον Ντουάιτ στα βιβλία της Ιστορίας ως το γηραιότερο άτομο που έφτασε ποτέ στο Διάστημα, ξεπερνώντας μάλιστα τον ηθοποιό του Star Trek Γουίλιαμ Σάτνερ. Ο Σάτνερ ήταν λίγους μήνες νεότερος όταν επιβιβάστηκε σε έναν πύραυλο New Shepard το 2021.

Ο Ντουάιτ επιβιβάστηκε στον πύραυλο μαζί με τους επιχειρηματίες Μέισον Εϊντζελ και Κένεθ Χες, τον ιδρυτή μιας γαλλικής ζυθοποιίας Σιλβάν Σιρόν, τον πιλότο Γκόπι Τοτακούρα και τη συνταξιούχο λογίστρια Κάρολ Σάλερ.

Ο πύραυλος έφτασε σε ύψος άνω των 105 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τη Γραμμή Κάρμαν (Kármán line), τη νοητή γραμμή δηλαδή που ορίζει τη λήξη της γήινης ατμόσφαιρας και την αρχή του Διαστήματος. Υπήρξαν μάλιστα και μερικές στιγμές στη διάρκεια του ταξιδιού τους κατά τις οποίες δεν υπήρχε βαρύτητα.

Every single @BlueOrigin crewed space mission so far has changed our world for the better. #NS25 continued this human legacy: 60 years overdue, today a legendary US astronaut got his wings.

Hear astronaut Ed Dwight share his journey, a lifetime in the making. pic.twitter.com/dmtAA7neOJ

