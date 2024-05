Τι σηματοδοτεί η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Ιρλανδία, Ισπανία και Νορβηγία

Πιο κοντά στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους βρίσκονται Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη συντονισμένα οι ηγέτες των τριών χωρών.

Η κίνηση έρχεται, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα και τη στιγμή που οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός έχουν πέσει στο κενό. Προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ, ενώ χαιρετίστηκε από του Παλαιστινίους, με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) να κάνει λόγο για «ιστορική στιγμή».

Μέχρι σήμερα το πρωί, μόνο εννέα ευρωπαϊκές χώρες υποστήριζαν την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης και οι περισσότερες από αυτές έλαβαν την απόφαση το 1988, όταν ανήκαν στο σοβιετικό μπλοκ.

Για αυτό, η κίνηση των τριών χωρών, ανεξάρτητα από τα άμεσα αποτελέσματά της είναι από μόνη της σπάνια και σημαντική.

Η Ισπανία και η Ιρλανδία υπογράμμισαν ότι η απόφαση δεν είναι κατά του Ισραήλ ούτε υπέρ της Χαμάς, αλλά υπέρ της ειρήνης.

Οι τρεις χώρες χώρες ελπίζουν όχι μόνο να στείλουν πολιτικό μήνυμα υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους, αλλά και να δώσουν ώθηση σε μία βαλτωμένη πολιτική και διπλωματική διαδικασία που ελπίζουν ότι θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό των συγκρούσεων.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ακόμη και από ομάδα χωρών, από μόνη της δεν αρκεί για να δώσει τέλος στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα που μαίνεται εδώ και πάνω από επτά μήνες και φυσικά δεν πρόκειται να τερματίσει τη μακρόχρονη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ του ρητού και θεμελιώδους δικαιώματος αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων και υπέρ της λύσης των δύο κρατών την οποία υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Αυξάνει έτσι την πολιτική πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Επιπλέον, έρχεται ως απάντηση στο αίτημα πολλών αραβικών χωρών που δηλώνουν ότι θα βοηθήσουν στην αστυνόμευση και την ανοικοδόμηση μιας μεταπολεμικής Γάζας μόνο εάν η Δύση αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να θεωρούν ότι η αναγνώριση θα πρέπει να έρθει μόνο ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης λύσης δύο κρατών.

Ωστόσο, η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Ισπανία «παίζουν ένα διπλωματικό χαρτί που ελπίζουν ότι θα τραβήξουν και άλλοι παρόλο που δεν αλλάζουν την κατάσταση στο πεδίο», επισημαίνει ο αναλυτής του BBC, Τζέιμς Λάντεϊλ.

Η αναγνώριση αποτελεί απτό βήμα προς μία βιώσιμη πολιτική πορεία που οδηγεί στην αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων, επισημάνε ο Χιου Λόβατ, ανώτερος συνεργάτης πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η κίνηση θα πρέπει να συνοδεύεται από «απτά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσάρτησης και του εποικισμού των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ».

Κάποιες χώρες, όπως η Σουηδία, έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος εδώ και μία δεκαετία.

Αντίθετα, η Γαλλία δεν σκοπεύει να το πράξει, εκτός και αν κάτι τέτοιο αποτελέσει εργαλείο για την επίτευξη προόδου προς την ειρήνη, όπως επανέλαβε το Παρίσι σήμερα.

Νωρίτερα, τρεις ευρωπαϊκές χώρες είχαν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης στις 28 Μαΐου.

«Η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοινώνουν σήμερα ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Σάιμον Χάρις σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα το πρωί.

«Καθένας από εμάς θα προχωρήσει στα εθνικά βήματα που είναι απαραίτητα για να θέσει σε εφαρμογή αυτή την απόφαση», όπως εξήγησε. Πρόσθεσε πως είναι βέβαιος «ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν για να κάνουν το σημαντικό βήμα τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι το συμβούλιο υπουργών της χώρας θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Ο Σάντσεθ υπήρξε από τους πιο σφοδρούς επικριτές της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει η μοναδική απάντηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Η Νορβηγία θα αναγνωρίσει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με την ελπίδα ότι αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης με το Ισραήλ», γνωστοποίησε σχεδόν ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Στη μέση ενός πολέμου, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό το μόνο πράγμα που μπορεί να προσφέρει ασφαλές σπίτι τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους: δύο κράτη που μπορούν να ζήσουν ειρηνικά μεταξύ τους», τόνισε ο Στέρε σε συνέντευξη Τύπου.

Η σκανδιναβική χώρα, που δεν είναι μέλος της Ε.Ε., είχε ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι θα αναγνώριζε την Παλαιστίνη μόνο εάν κάτι τέτοιο θα είχε θετικό αντίκτυπο στην ειρηνευτική διαδικασία, ευθυγραμμιζόμενη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ζήτημα.

Η Νορβηγία είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και έχει προσπαθήσει να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση για την ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων σε αρκετές περιπτώσεις τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η Σλοβενία και η Μάλτα, τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν ανακοινώσει ότι σκόπευαν να προβούν σε ανακοίνωση αναγνώρισης, υποστηρίζοντας επίσης ότι η λύση των δύο κρατών είναι απαραίτητη για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

Το Ισραήλ αντέδρασε οργισμένα, με τον υπουργό Εξωτερικών του να δίνει εντολή για άμεση ανάκληση των πρεσβευτών του στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η αναγνώριση θα «προκαλέσει εξτρεμισμό και αστάθεια».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραελ Καντζ, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε:

«Εδωσα εντολή για την άμεση ανάκληση των πρεσβευτών του Ισραήλ στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία για διαβουλεύσεις, μετά τις αποφάσεις των χωρών αυτών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Στέλνω ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία: Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους υπονομεύουν την κυριαρχία του και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του.

Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους και στον κόσμο: Η τρομοκρατία ανταμείβεται. Αφότου η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα, αφότου διέπραξε αποτρόπαια σεξουαλικά εγκλήματα, οι χώρες αυτές επέλεξαν να ανταμείψουν τη Χαμάς και το Ιράν αναγνωρίζοντας ένα παλαιστινιακό κράτος.

Αυτό το στρεβλό βήμα των χωρών αυτών αποτελεί προσβολή στη μνήμη των θυμάτων της 7/10, πλήγμα στις προσπάθειες επιστροφής των 128 ομήρων και ενίσχυση των τζιχαντιστών της Χαμάς και του Ιράν, που υπονομεύει την ευκαιρία για ειρήνη και αμφισβητεί το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό – θα υπάρξουν περαιτέρω σοβαρές συνέπειες. Εάν η Ισπανία υλοποιήσει την πρόθεσή της να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, θα γίνει ανάλογο βήμα εναντίον της.

Η ιρλανδο-νορβηγική ανοησία δεν μας αποθαρρύνει- είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας: να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας, να διαλύσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε τους ομήρους στην πατρίδα. Δεν υπάρχουν πιο δίκαιοι σκοποί από αυτούς».

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries’ decisions to recognize a Palestinian state.

I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024