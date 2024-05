Ε.Ε.: Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στη βάση της λύσης των δύο κρατών

Η Ευρωπαϊκή Ενωση λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση των δύο κρατών-μελών της και της Νορβηγίας σχετικά με την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης και δεσμεύεται ότι θα εργαστεί προς μια λύση στη βάση των δύο κρατών, που αποτελεί κοινή θέση του «μπλοκ».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, επισήμανε πως λαμβάνει υπόψη του «την σημερινή ανακοίνωση των δύο κρατών-μελών –της Ιρλανδίας και της Ισπανίας– καθώς και της Νορβηγίας, για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

«Στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, θα συνεχίσω αδιάκοπα να εργάζομαι με όλα τα κράτη-μέλη για να προωθήσω την κοινή θέση της Ε.Ε. που βασίζεται στην λύση των δύο κρατών», σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Within the framework of the Common Foreign and Security Policy, I will relentlessly work with all Member States to promote a common EU position based on a 2-state solution. 2/2

