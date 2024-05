Γαλλία: Ερευνά ρωσική εμπλοκή σε βανδαλισμό στο Μνημείο Ολοκαυτώματος

Οι αστυνομικοί που ερευνούν τη βεβήλωση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στο Παρίσι, το οποίο βανδαλίστηκε με σπρέι, αναζητούν τα ίχνη τριών υπόπτων που διέφυγαν στο εξωτερικό, εν μέσω υποψιών για ξένη επιρροή.

Τη νύχτα της 13ης προς 14η Μαΐου, 35 γκράφιτι που απεικόνιζαν «κόκκινα χέρια», γέμισαν τον Τοίχο των Δικαίων, στο εξωτερικό μέρος του Μνημείου, όπου είναι τοποθετημένες πλάκες με τα ονόματα των 3.900 ανδρών και γυναικών που συνέβαλαν στη διάσωση Εβραίων, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι κάμερες ασφαλείας επέτρεψαν στην αστυνομία να εντοπίσει τρεις υπόπτους και «τη διαδρομή που ακολούθησαν» έως ένα ξενοδοχείο στο ανατολικό Παρίσι, «στη συνέχεια την αναχώρησή τους για τον σταθμό των λεωφορείων» και «την αναχώρησή τους για το Βέλγιο», ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελία του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας Le Canard enchainé.

the holocaust memorial in paris covered in bloody hands last week

france looking into potential foul play from the russians (would not be the first time) pic.twitter.com/F9ftAbVqfU

— ian bremmer (@ianbremmer) May 22, 2024