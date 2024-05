Μαγιόρκα: Το «υπερβολικό βάρος» ίσως η αιτία κατάρρευσης του κλαμπ – Τέσσερις οι νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση τριώροφου κτίσματος στη Μαγιόρκα που στέγαζε μπαρ-εστιατόριο, χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 20.30 (τοπική ώρα, 21.30 ώρα Ελλάδος) στο κτίριο όπου στεγαζόταν το «Medusa Beach Club», όταν το δάπεδο του καταστήματος κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να πέσουν άνθρωποι στο υπόγειο, όπου βρίσκονταν επίσης πελάτες και προσωπικό.

Το τριώροφο κτίριο, που ήταν δίπλα στη θάλασσα στην τουριστική περιοχή Πλάγια ντε Πάλμα, την ώρα της κατάρρευσης ήταν γεμάτο, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στις Βαλεαρίδες, ένα αρχιπέλαγος στο οποίο ανήκουν επίσης η Ιμπιζα, η Μινόρκα και η Φορμεντέρα.

‘Emergency services were pleading with locals on the ground last night to remain silent so they could listen to sounds of life within the rubble.’

Charlie Peters provides more detail on the Majorca building collapse after four people have died and 16 are injured. pic.twitter.com/hdElx2RySB

— GB News (@GBNEWS) May 24, 2024