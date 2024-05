Kabosu: Πέθανε ο σκύλος – θρύλος των meme και «πρόσωπο» του Dogecoin

Η Καμπόσου, ο σκύλος που ενέπνευσε το meme Doge, πέθανε στην ηλικία των 18 ετών, έχοντας απολαύσει πάνω από μία δεκαετία διαδικτυακής φήμης.

Το ιαπωνικό shiba inu έπασχε από λευκαιμία και ηπατική ανεπάρκεια.

«Σε όλους εσάς που αγαπούσατε την Καμπόσου, το πρωί της 24ης Μαΐου η Καμπόσου μάς άφησε. Πέθανε γαλήνια χωρίς να υποφέρει, σαν να κοιμόταν, και ενώ ένιωθε τη ζεστασιά των χεριών μου να τη χαϊδεύουν» έγραψε η κηδεμόνας της, Άτσουκο Σάτο.

«Είμαι σίγουρη πως η Καμπόσου ήταν ο πιο ευτυχισμένος σκύλος στον κόσμο. Κάτι που κάνει κι εμένα την πιο ευτυχισμένη ιδιοκτήτρια του κόσμου» πρόσθεσε.

Η Σάτο, δασκάλα στο επάγγελμα, είχε υιοθετήσει την Καμπόσου το 2008 από καταφύγιο ζώων όπου είχε σταλεί μετά το κλείσιμο του εκτροφείου όπου είχε γεννηθεί.

Το 2010, μια φωτογραφία της Καμπόσου με σταυρωμένα πόδια και μια έκφραση στη μουσούδα της σαν μειδίαμα που είχε διακινηθεί μέσω Reddit και Tumblr, έγινε viral παγκοσμίως.

Χρήστης του Reddit αναφέρθηκε στην εικόνα αυτή ως «Doge», ένας σκόμιμος βαρβαρισμός – αναφορά σε ένα επεισόδιο του Homestar Runner του 2005.

Η Καμπόσου, εκτός από θρύλος των memes, έγινε επίσης και το έμβλημα του κρυπτονομίσματος Dogecoin.

Today Kabosu, our community’s shared friend and inspiration, peacefully passed in the arms of her person. The impact this one dog has made across the world is immeasurable.

She was a being who knew only happiness and limitless love.

Please keep her spirit and her family in…

— Dogecoin (@dogecoin) May 24, 2024