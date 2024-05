Ινδία: Τουλάχιστον 24 νεκροί από πυρκαγιά σε χώρο οικογενειακής διασκέδασης

Τουλάχιστον 24 άτομα, μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο οικογενειακής διασκέδασης στο Ραζκότ της δυτικής Ινδίας το βράδυ του Σαββάτου.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο και έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν φόβοι για κόσμο παγιδευμένο κάτω από τα συντρίμμια.

Περισσότερα από 300 άτομα βρίσκονταν στον χώρο διώροφης κατασκευής όταν ξέσπασε η φωτιά, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους αξιωματικός της πυροσβεστικής.

20 killed in fire at TRP Gaming Zone Rajkot, Gujarat. Many children among the deceased Rescue teams in action. Reason for fire being probed. All gaming zones in city instructed to shut temporarily#RajkotFire #Gujarat pic.twitter.com/9QY7HrWOhp — Nabila Jamal (@nabilajamal_) May 25, 2024

Η δήμαρχος της Ραζκότ, Ναγιάνα Πεντάντια, δήλωσε στο Reuters ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

«Η εστίασή μας είναι στις επιχειρήσεις διάσωσης. Θα διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά των ατόμων που ευθύνονται για το περιστατικό», πρόσθεσε.

🔥 Tragic fire at Game Zone near Mokkaji Circle, Rajkot. How long will innocent lives in Gujarat be at risk? Many have lost loved ones. Who is responsible? #RajkotFire #GujaratTragedy pic.twitter.com/0lSiGczOE9 — RK Gupta (EarnWithRK) (@earnwithrk) May 25, 2024

Δύο άτομα συνελήφθησαν

Ta αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προσδιοριστεί. Ο Μπουπέντρα Πατέλ, επικεφαλής υπουργός του Γκουτζαράτ, ενός από τα 28 κρατίδια που συγκροτούν την Ινδία, στο δυτικό παράλιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, δήλωσε ότι η έρευνα για τα αίτια θα ανατεθεί σε «ειδική ομάδα».

Σύμφωνα με αναφορές στα τηλεοπτικά Μέσα, δύο άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτα σε σχέση με το περιστατικό.

A massive fire broke out in the game zone of TRP Mall on Kalavad Road in Rajkot, Gujarat. smoke could be seen up to 5 kilometers away. So far 20 people have burnt to death in this fire.#rajkotfire #gujarat #gamezone #Rajkot #RajkotNews #BreakingNews‌ #Fire #TRP #Kalawad pic.twitter.com/IgVTApuxOd — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) May 25, 2024

Εικόνες από το σημείο έδειχναν τεράστια πυρκαγιά να «καταπίνει» την κατασκευή και πυκνά σύννεφα καπνού να αναδύονται από το σημείο.

Ολόκληρη η κατασκευή κατέρρευσε, ενώ υπήρξαν αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες, κάποιες από τις σορούς που ανασύρθηκαν ήταν απανθρακωμένες σε βαθμό που η εξακρίβωση της ταυτότητας των θυμάτων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η τοπική διοίκηση εργάζεται για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

«Εξαιρετικά θλιμμένος από το ατύχημα με την πυρκαγιά στο Ραζκότ. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους», ανέφερε ο Μόντι στην ανάρτηση.