Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας: Ακαδημαϊκοί απεργούν στηρίζοντας τις διαμαρτυρίες για τη Γάζα

Ακαδημαϊκοί στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Aντζελες (UCLA) πραγματοποίησαν απεργία στην πανεπιστημιούπολη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντίδραση του UCLA στις φοιτητικές διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους της Γάζας.

UCLA workers walked off the job today, protesting the university’s response to Gaza demonstrations — saying it has violated students’ and workers’ First Amendment rights. https://t.co/dBqDkodpe2 pic.twitter.com/VNcxkIz3HP

— KCAL News (@kcalnews) May 28, 2024