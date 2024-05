CNN: Βόμβες αμερικανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν στο πολύνεκρο χτύπημα στη Ράφα

Πυρομαχικά που κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό ισραηλινό χτύπημα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα την Κυριακή, σύμφωνα με ανάλυση εμπειρογνωμόνων που επικαλείται το CNN.

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά το χτύπημα του ισραηλινού στρατού στα περίχωρα της νοτιότερης πόλης της Γάζας, οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας και Παλαιστίνιους γιατρούς.

US made Small Diameter Bomb(SDB)/GBU-39 fragments visible in the Rafah strike. This is from the rear control section. pic.twitter.com/Jk0jtflGES

— Easybakeoven (@Easybakeovensz) May 27, 2024