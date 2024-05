«Σας έλειψα;»: Η… κλεπτομανής βίδρα της Σάντα Κρουζ επέστρεψε μετά από εξαφάνιση μηνών

Μετά την αιφνιδιαστική εξαφάνισή της για ανησυχητικά πολλούς μήνες, η Otter 841, η ενυδρίδα που είχε γίνει σταρ επειδή έκλεβε και δάγκωνε τον εξοπλισμό των σέρφερ της Καλιφόρνιας, επανεμφανίστηκε πανηγυρικά.

Τα social media γέμισαν εικόνες της εξάχρονης βίδρας να κολυμπά στο Στίμερ Λέιν, ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στη Σάντα Κρουζ. Οι θαυμαστές της την αναγνώρισαν από τη χαρακτηριστική μπλε ετικέτα σε ένα από τα πτερύγιά της.

When you and a friend spot each other after a long absence 💙 #841 pic.twitter.com/nMO1PG3MLQ — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) May 27, 2024

Η «841», όπως ονομάζεται το συγκεκριμένο θαλάσσιο θηλαστικό, είχε γίνει διάσημη το περασμένο καλοκαίρι μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο του Μαρκ Γούντγουορντ, ενός ντόπιου Καλιφορνέζου φωτογράφου που την απαθανάτιζε να δαγκώνει και να… επιτάσσει τις σανίδες των σέρφερ.

California wildlife officials are hoping to apprehend a 5-year-old sea otter who has a knack for riding the waves after committing longboard larceny. Called Otter 841 by officials, she is well known for both her bold behavior and her ability to hang 10. https://t.co/CvBb3lZjXt pic.twitter.com/I9UAKMCeFK — The New York Times (@nytimes) July 12, 2023

Η τόλμη της μπροστά στους ανθρώπους την έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή, με αποτέλεσμα κόσμος να συρρέει στη συγκεκριμένη παραλία για να τη δει από κοντά – κάτι, σύμφωνα με την υπηρεσία αλιείας και άγριας ζωής των ΗΠΑ (FWS), ιδιαίτερα επικίνδυνο τόσο για τη βίδρα όσο και για τους ανθρώπους, καθώς πρόκειται για ζώα άγρια από τη φύση τους και με κοφτερά δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν για να δαγκώνουν τα οστρακοειδή.

841, the sea otter who went viral for harassing surfers, has become a mother. Watch as she carries her baby 🦦 pic.twitter.com/iWSkf1b5Vw — 1440 (@Join1440) October 31, 2023

«Είναι εξαιρετικά χαρισματικά πλάσματα, οπότε δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι μία φωτογραφία της πάνω σε σανίδα σερφ γίνεται meme-able», δήλωσε ο Ντάστιν Μάλβανι, κάτοικος της Σάντα Κρουζ, καθηγητής περιβαλλοντικών σπουδών στο San Jose State University και… θαυμαστής της, με αρκετές αναρτήσεις από τις περιπέτειές της στα social media.

Αμέσως μετά την ανάδειξη της «841» σε εθνικό επίπεδο, το προσωπικό της FWS και του ενυδρείου του Μοντερέι επιχείρησαν να την αιχμαλωτίσουν ώστε να της κάνουν εξετάσεις και να τη μεταφέρουν σε ακουάριουμ. Ωστόσο, εκείνη αντιστάθηκε σθεναρά, κατορθώνοντας ξανά και ξανά να γλιτώσει την… απαγωγή.

Τον Οκτώβριο του 2023, έγινε ξανά πρωτοσέλιδο όταν εθεάθη να κολυμπά έχοντας πάνω της ένα μωρό!

More 841+1 photos. She leaves the pup on the surface as she dives for food. I love the one of her smiling and seeming to show off her little pup. I’ll be back there tomorrow hoping she comes a little closer to shore for better photo ops. And yes, I do feel like a proud papa 😊 pic.twitter.com/faNKDFkfLx — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) October 25, 2023

Εκτοτε, όμως, οι συχνοί παρατηρητές της ξαφνικά την έχασαν. «Η τελευταία φορά που την είδα ήταν τον Δεκέμβριο ή τον Νοέμβριο», λέει ο Μάλβανι.

Ομως, η εξαφάνισή της δεν ήταν ανεξήγητη.

Σύμφωνα με το FWS, έκανε ένα διάλειμμα από τη δημόσια ζωή για να μεγαλώσει το μικρό της. «Μεταξύ του Οκτωβρίου 2023 και του Απριλίου 2024, η “841” γέννησε και μεγάλωσε το μωρό της. Οσο φρόντιζε το μικρό της, απέφευγε σε μεγάλο βαθμό τις αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η αναπάντεχη φήμη της ανέδειξε τον ρόλο του είδους στη διατήρηση της υγείας των παράκτιων οικοσυστημάτων. Προτού το λαθρεμπόριο της γούνας τους τις οδηγήσει σε παρ’ ολίγον εξαφάνιση, οι θαλάσσιες ενυδρίδες ζούσαν στα νερά της Βόρειας Αμερικής, από την Αλάσκα έως την Μπάχα Καλιφόρνια.

