Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι εναντίον ακροδεξιού πολιτικού στο Μανχάιμ (βίντεο)

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε νωρίτερα σήμερα ο πολιτικός Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, γνωστός επικριτής του Ισλάμ, κατά την διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης σε πλατεία του Μανχάιμ, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη της Γερμανίας. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από την αστυνομία, η οποία τον πυροβόλησε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης του «Κινήματος Πολιτών PAX Europa», ο δράστης πλησίασε τον 58χρονο πολιτικό από πίσω και του κατάφερε χτυπήματα με μαχαίρι.

BREAKING:

Islamist terror attack in Germany

The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.

A police officers was also stabbed in the neck.

The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX

