Συνάντηση Ερντογάν-Κούρτι στην Αγκυρα, με ατζέντα ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας

Με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου, Αλμπιν Κούρτι, συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Αγκυρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία και το Κοσσυφοπέδιο επικεντρώθηκαν στον στόχο της αύξησης του όγκου των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών, ο οποίος είναι περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια, σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία».

President @RTErdogan received Prime Minister Albin Kurti of Kosovo at the Presidential Complex. pic.twitter.com/hljvSut6pa

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) May 31, 2024