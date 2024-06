Photobombing στον μπαμπά: Viral το σόου ενός 6χρονου στο Κογκρέσο

Σε όσους κατάφεραν να την παρακολουθήσουν, η ομιλία του Ρεπουμπλικανού Τζον Ρόουζ στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα μείνει αξέχαστη. Οχι λόγω του περιεχομένου της, αλλά χάρη στο θέαμα που πρόσφερε ακριβώς από πίσω του ο εξάχρονος γιος του.

Σε μία μάλλον βαρετή νομοθετική ημέρα και ενώ ο βουλευτής αξιοποιούσε τα πέντε λεπτά του χρόνου ομιλίας του για να κατακεραυνώσει την ποινική καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο μικρός κοκκινομάλλης, αψηφώντας τη θεσμική ευπρέπεια του τόπου και του χρόνου, έκανε τους τηλεθεατές να ευθυμήσουν: Κοιτώντας απευθείας στις κάμερες, γελούσε, έκανε γκριμάτσες και χειρονομίες, έβγαζε τη γλώσσα και γούρλωνε τα μάτια – αν και υποκύπτοντας και ο ίδιος σε μικρά διαλείμματα πλήξης στο ίδιο του το σόου.

Πολύ, πολύ σύντομα ο Γκάι Ρόουζ είχε γίνει σταρ στα social media, αλλά και ένα νέο meme.

«Κάτι ξέρει», έγραψε στο Χ ο Νταγκ Αντρες, εκπρόσωπος του επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ, με λεζάντα τον νεαρό Ρόουζ να κρατά τα χέρια του σε τριγωνική κίνηση μπροστά από το πρόσωπό του.

He knows something pic.twitter.com/3oa7oMCLfc

— Doug Andres (@DougAndres) June 3, 2024