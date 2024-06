Βρετανία: Μια γυναίκα περιέλουσε με αναψυκτικό τον Νάιτζελ Φάρατζ (βίντεο)

Μια γυναίκα περιέλουσε με αναψυκτικό τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον νέο ηγέτη του ακροδεξιού Μεταρρυθμιστικού Κόμματος της Βρετανίας –και αγκάθι στο πλευρό των Συντηρητικών– κατά την πρώτη ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Τη Δευτέρα ο Φάρατζ έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη αυτής της προεκλογικής περιόδου, όταν ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί του κόμματος και θα είναι υποψήφιος για μια έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η κίνηση αυτή θεωρείται πλήγμα για τους Συντηρητικούς του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ που υπολείπονται των Εργατικών γύρω στις 20 μονάδες, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις.

Ο Φάρατζ είναι περισσότερο γνωστός επειδή ηγήθηκε της επιτυχημένης εκστρατείας για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Eνωση το 2016. Λόγω της δημοτικότητάς του, οι Συντηρητικοί πρωθυπουργοί αισθάνονταν πίεση να υιοθετήσουν σκληρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια.

Another angle of Farage getting drink thrown at him. pic.twitter.com/JTqBQN91Ly — Mukhtar (@I_amMukhtar) June 4, 2024

Λίγη ώρα αφού ξεκίνησε την εκστρατεία του για την έδρα του Κλάκτον-ον-Σι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, μια γυναίκα τον πλησίασε ενώ έφευγε από μια παμπ και τον έλουσε με ένα μεγάλο ποτήρι αναψυκτικού. Στα πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο Φάρατζ απομακρύνεται με τη βοήθεια των σωματοφυλάκων του και δείχνει να μην έχει πάθει τίποτα.

This is the moment Nigel Farage has a drink thrown over him outside a Spoons in Clacton. pic.twitter.com/i5fQUMaO0S — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) June 4, 2024

Ο Ρίτσαρντ Τάις, ο πρόεδρος του Reform, είπε ότι το κόμμα δεν εκφοβίζεται και ότι το συμβάν αυτό θα το βοηθήσει να κερδίσει χιλιάδες ψήφους.

Ο Φάρατζ, πρώην διαπραγματευτής σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων, συχνά φωτογραφίζεται με ένα τσιγάρο και μια μπίρα στο χέρι. Χαρισματικός και διχαστικός, επί τρεις δεκαετίες είναι το «πρόσωπο» των ευρωσκεπτικιστών στη Βρετανία και στο παρελθόν έχει κάνει σχόλια που χαρακτηρίστηκαν ρατσιστικά από τους πολιτικούς αντιπάλους του. Τον περασμένο μήνα είπε ότι οι μουσουλμάνοι δεν συμμερίζονται τις βρετανικές αξίες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος τον αποδοκιμάζει περιλούζοντάς τον με κάποιο ποτό: το 2019 του είχαν ρίξει ένα μιλκσέικ, ενώ έκανε εκστρατεία για το Κόμμα του Brexit στο Νιουκάστλ, ενόψει των ευρωεκλογών. Εκείνη τη φορά, ο δράστης καταδικάστηκε να του πληρώσει το καθαριστήριο.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο Φάρατζ ανάρτησε ένα βίντεο του, με τον ίδιο να κρατάει ένα μιλκσέικ και να λέει ότι… αυτό φέρνει κόσμο στις συγκεντρώσεις του.

My milkshake brings all the people to the rally. 🙌 pic.twitter.com/SqF9XonuAg — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 4, 2024

Reuters