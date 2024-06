Νέα ουκρανική επιδρομή σε ρωσικό διυλιστήριο προκαλεί μεγάλη πυρκαγιά

Διυλιστήριο στη νότια Ρωσία ανέστειλε τη λειτουργία του τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη έπειτα από επίθεση με drones της Ουκρανίας στην περιφέρεια Ροστόφ επί του Ντον, όχι μακριά από τα σύνορα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, κατά τον οποίο δεν υπάρχουν θύματα.

«Κατόπιν επίθεσης με ντρόουν, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νοβoσάχτινσκ. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «η λειτουργία του ανεστάλη», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκολούμπεφ, κάνοντας λόγο για περιορισμένη πυρκαγιά, έκτασης «100 τετραγωνικών μέτρων».

Russian Telegram channels report drone attacks on a refinery and an oil depot last night.

▪️В as a result of a drone attack on the refinery in Novoshakhtinsk, Rostov region, Russia, a heavy fire broke out. The fire at the refinery has been localized to an area of 100 square… pic.twitter.com/2yTs2FtRNV

