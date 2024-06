«Ιπτάμενα» δολάρια και Κ-Pοp προς την Πιονγιάνγκ: Εντείνεται ο «πόλεμος των μπαλονιών» μεταξύ Βορρά – Νότου

Ο «πόλεμος των μπαλονιών» μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας εντείνεται, με ακτιβιστές από τον Νότο να στέλνουν αυτή τη φορά μπαλόνια με προπαγανδιστικό υλικό κατά της Πιονγιάνγκ στην άλλη πλευρά των βαριά στρατιωτικοποιημένων συνόρων.

Σύμφωνα με τα Mέσα Eνημέρωσης της Σεούλ, μια ομάδα Βορειοκορεατών ακτιβιστών ονόματι «Free North Korea Movement» έστειλε 10 μεγάλα μπαλόνια γεμάτα με 200.000 φυλλάδια που επικρίνουν το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, χαρτονομίσματα δολαρίων καθώς και στικάκια με K-pop.

Μια φωτογραφία που διακινήθηκε από την ομάδα αποστατών, παρουσίαζε έναν ακτιβιστή να κρατάει μια μεγάλη αφίσα με φωτογραφίες του Κιμ και της αδελφής του, Κιμ Γιο-τζονγκ.

«Ο εχθρός του λαού Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε βρωμιά και σκουπίδια στον λαό της Νότιας Κορέας, αλλά εμείς, οι αποστάτες, στέλνουμε την αλήθεια και την αγάπη στους Βορειοκορεάτες συμπολίτες μας!» έγραφε η αφίσα.

BREAKING: The Free North Korea Movement Alliance has announced that they sent anti-DPRK leaflets and USBs towards North Korea via balloons on June 6th.

North Korea vowed that if anti-DPRK leaflets were scattered again, they will correspond hundred times the amount of… pic.twitter.com/CJkl0jS5Sv

— Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) June 6, 2024