SpaceX: Πετυχημένη η τέταρτη δοκιμή του Starship – Για «επικό κατόρθωμα» μιλάει ο Μασκ

Ο πύραυλος Starship της εταιρείας SpaceX, ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος στον κόσμο, εκτοξεύτηκε από το Τέξας για μια τέταρτη δοκιμαστική πτήση, επιτυγχάνοντας την επιστροφή του στη γήινη ατμόσφαιρα χωρίς να διαλυθεί, όπως έγινε στις προηγούμενες προσπάθειες.

Το Starship έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο ιδρυτής της SpaceX Eλον Μασκ δήλωσε: «Παρά την απώλεια πολλών πλακιδίων και ένα κατεστραμμένο πτερύγιο, το Starship κατάφερε να φτάσει με μια ήπια προσγείωση στον ωκεανό!»

Στη συνέχεια συνεχάρη την ομάδα της SpaceX για αυτό το «επικό κατόρθωμα».

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2024