Σπάνια εμφάνιση για τις ακριβοθώρητες κόρες του Πούτιν – Γιατί ο Ρώσος πρόεδρος δεν μιλά ποτέ για αυτές

Στο πλαίσιο της μυστικοπάθειας που περιβάλλει τη ζωή του Ρώσου προέδρου, ελάχιστα είναι γνωστά για τις δύο κόρες του, οι οποίες σπανίως πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κρατά τις λεπτομέρειες της οικογενειακής του ζωής άκρως απόρρητες και ουδέποτε έχει επιβεβαιώσει τα στοιχεία των θυγατέρων του για τις οποίες έχει περιοριστεί να γνωστοποιήσει πως είναι επιστήμονες και του έχουν χαρίσει εγγόνια.

Σε μία σπάνια συγκυρία, λοιπόν, η 39χρονη Μαρία Βοροντσόβα και η 37χρονη Κατερίνα Τίχονοβα, συμμετείχαν χθες στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη.

Η Τιχόνοβα, που είναι στέλεχος τεχνολογικής εταιρείας, εμφανίστηκε την Πέμπτη σε πάνελ του Φόρουμ μέσω βιντεοκλήσης, μιλώντας για τη διασφάλιση της «τεχνολογικής κυριαρχίας» στο πεδίο της άμυνας και της βιομηχανίας. Στη λίστα των ομιλητών αναφερόταν ως γενική διευθύντρια του Εθνικού Ιδρύματος Πνευματικής Ανάπτυξης (NIDF).

Από την άλλη, η Μαρία Βοροντσόβα, η οποία είναι ενδοκρινολόγος και εμφανιζόταν με τον τίτλο του μέλους της Ρωσικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης στη λίστα των εισηγητών του Φόρουμ, μίλησε δια ζώσης σε πάνελ την Παρασκευή.

Πρόκειται για τις δύο κόρες του από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Λιουντμίλα, με την οποία χώρισαν το 2013 μετά από τριάντα χρόνια γάμου.

Και οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο στόχαστρο των δυτικών κυρώσεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2024.

