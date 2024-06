Σοβαρές ζημιές σε αεροσκάφος των Austrian Airlines που έπεσε σε καταιγίδα με χαλάζι

Σοβαρές ζημιές στην άτρακτο αεροσκάφους των Αυστριακών Αερογραμμών προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος έπεσε σε ένα «κύτταρο καταιγίδας» (storm cell), μια αέρια μάζα με ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις.

A hail storm caused extreme damage to an Austrian Airlines plane flying from Mallorca, Spain to Vienna, Austria. Part of the plane’s nose was ripped off, exposing radar equipment, and smashing the cockpit windows. @TrevorLAult has details. https://t.co/hNhQAo3L8E pic.twitter.com/lscRJk8qwG

— World News Tonight (@ABCWorldNews) June 11, 2024