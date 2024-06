Γαλλία: Η Ακροδεξιά συζητά για κοινό μέτωπο κατά του Μακρόν στις εκλογές

Μόλις μία ημέρα αφότου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές, έχοντας υποστεί συντριπτική ήττα στις ευρωεκλογές, οι δύο μεγαλύτερες ακροδεξιές δυνάμεις της Γαλλίας ξεκίνησαν συνομιλίες για να εξετάσουν ενδεχόμενη συμμαχία εναντίον του.

Η εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία θεωρείται κρίσιμη τόσο για το μέλλον της χώρας σε εθνικό επίπεδο όσο και της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνολικά.

Ο Μακρόν προκήρυξε βουλευτικές εκλογές το βράδυ της Κυριακής, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός πέτυχε νίκη έναντι του κυβερνώντος φιλελεύθερου κόμματός του Αναγέννηση στις ευρωεκλογές, με διαφορά 31,4% έναντι 14,6%.

Η κίνηση του Γάλλου προέδρου χαρακτηρίστηκε ως υψηλού ρίσκου. Ο ίδιος ελπίζει ότι θα καταφέρει να ανακόψει το κύμα των εθνικιστικών, αντιμεταναστευτικών, δεξιών δυνάμεων στις εθνικές εκλογές.

Από την πλευρά τους, οι πολιτικοί του αντίπαλοι εξετάζουν την προοπτική σχηματισμού ενιαίου μετώπου εναντίον του.

Η Μαριόν Μαρεσάλ, επικεφαλής υποψήφια του κόμματος Reconquete στις ευρωεκλογές της Κυριακής, συναντήθηκε χθες, Δευτέρα, με την υποψήφια πρόεδρο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και θεία της, Μαρίν Λεπέν, καθώς και με τον επικεφαλής του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά, για να συζητήσουν ενδεχόμενο συνεργασίας.

Η Μαρεσάλ, πρώην βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού και εγγονή του ιδρυτή του κόμματος Ζαν-Μαρί Λεπέν, γύρισε την πλάτη στη θεία της για να ενταχθεί στις τάξεις του Reconquete, κόμματος που ιδρύθηκε από τον δημοσιογράφο Ερίκ Ζεμούρ, πριν από τις εκλογές για την προεδρία το 2022.

Αν και το κόμμα της είναι πολύ μικρότερο από τον Εθνικό Συναγερμό και την Κυριακή μόλις κατάφερε να υπερβεί το κατώτερο όριο του 5% για την εκλογή ευρωβουλευτών στη Γαλλία, θα μπορούσε να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στις επερχόμενες εκλογές, ιδίως με ένα αμφίρροπο αποτέλεσμα που δεν θα εξασφάλιζε απόλυτη πλειοψηφία στον νικητή.

“Nous sommes prêts à gouverner : bâtir la majorité la plus large possible, travailler avec d’autres formations politiques dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale” @J_Bardella dans #RTLMatin avec Yves Calvi pic.twitter.com/W9cIunekzx

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», επανέλαβε ο Μπαρντελά σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα Τρίτη το πρωί, ενώ πρόσθεσε ότι θέλει να δημιουργήσει μία όσο το δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία και να συνεργαστεί με άλλες πολιτικές ομάδες.

Από τη νύχτα των εκλογών, η Μαρεσάλ ασκεί πίεση στο νέο κόμμα της να συμμαχήσει με εκείνο που αποτέλεσε την προηγούμενη πολιτική της στέγη.

«Το εθνικό στρατόπεδο δεν έχει πλέον το δικαίωμα να διχάζεται», έγραψε στο Χ την Τρίτη.

Face à la coalition de Macron et à celle de l’extrême gauche, le camp national n’a plus le droit d’être divisé.

À @Reconquete_off, nous avons toujours porté l’idée de l’union. Il n’est plus temps de dire mais de faire. #UnionNationale

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) June 11, 2024