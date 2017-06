Ε​​ίναι γεγονός ότι οι παροιμίες συμπυκνώνουν σε πολύ λίγες λέξεις μεγάλα νοήματα. Ελάτε, λοιπόν, να δούμε σήμερα μια ιστορία που αποδίδει πλήρως το νόημα της παροιμίας. Πριν από μερικές εβδομάδες αναδείχθηκε στην επικαιρότητα η πρωτοβουλία ενός δημόσιου υπαλλήλου, με την οποία η υπηρεσία του εξοικονόμησε περίπου 900.000 ευρώ. Η πλήρης ιστορία περιγράφεται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού, όπου στις 8 Μαΐου 2017 αναρτήθηκε η ακόλουθη δήλωση:

«Ενημερώθηκα από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ για την εξαιρετική πρωτοβουλία του κ. Αγγελου Βώρου, εργαζόμενου του ΟΑΕΔ. Ο κ. Βώρος υλοποίησε την αναβάθμιση του τρόπου σύνδεσης όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού με συνολική εξοικονόμηση για τον ΟΑΕΔ 903.913 ευρώ. Αυτό το έργο βελτίωσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και την καθημερινότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. Ο κατασυκοφαντημένος δημόσιος τομέας δείχνει μέσα από αυτό το γεγονός τις τεράστιες του δυνατότητες. Στις δομές του υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με εξαιρετικές ικανότητες και διάθεση προσφοράς. Οταν τους προσφέρονται τα κατάλληλα μέσα και τους παρέχεται η αντίστοιχη εμπιστοσύνη τα αποτελέσματα μπορούν να είναι αξιοσημείωτα. Γνωρίζουμε πως το φιλότιμο που αποδεικνύουν υπάλληλοι δεν αρκεί τις περισσότερες φορές για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα για τον πολίτη. Γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και στους πολίτες της, απέναντι σε όσους μας καλούν σε απαξίωση του δημόσιου τομέα. Συγχαίρω τον κ. Αγγελο Βώρο και τον ευχαριστώ εκ μέρους όλων των πολιτών για την εξαιρετική του αυτή προσπάθεια».

Με τη σειρά μου και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κ. Βώρο για την πρωτοβουλία του, αλλά θα πάω ένα βήμα παρακάτω. Αν κάποιος που μας εξοικονόμησε 900.000 ευρώ είναι άξιος συγχαρητηρίων, τι πρέπει να κάνουμε σε κάποιον ή κάποιους οι οποίοι με τις ενέργειές τους ή τις παραλείψεις τους δεν προχώρησαν ένα παρόμοιο έργο που θα μας εξοικονομούσε 160 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο; Η εύλογη απάντηση είναι να τους κλείσουμε για πολλά χρόνια στη φυλακή. Δυστυχώς, δεν λειτουργεί έτσι η Δημόσια Διοίκηση. Πάμε τώρα να ξετυλίξουμε το κουβάρι για ένα πολύ σημαντικό έργο που ενώ δεν έχει κανένα πολιτικό κόστος, εντούτοις δεν υλοποιείται εδώ και πολλά χρόνια με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο να πληρώνει «βαπορίσια» τις τηλεπικοινωνίες του.

Από ό,τι φαίνεται ο κ. Βώρος διαπίστωσε ότι ο ΟΑΕΔ χρησιμοποιούσε και πλήρωνε για μισθωμένες γραμμές τηλεπικοινωνιών, οι οποίες πιθανόν να ήταν απαραίτητες στο απώτερο παρελθόν. Τις κατήργησε και τις υποκατέστησε με τις υπηρεσίες του Σύζευξις Ι, το οποίο ολοκληρώθηκε επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή και χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Τι είναι το Σύζευξις Ι με απλά λόγια; Είναι η διασύνδεση 4.500 κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε όλες οι τηλεπικοινωνίες τους να γίνονται με προκαθορισμένο και ελαχιστοποιημένο κόστος. Το έργο θεωρήθηκε επιτυχημένο και έτσι σχεδιάστηκε το Σύζευξις ΙΙ, το οποίο θα συνέδεε όλα τα 34.000 κτίρια που χρησιμοποιεί το Δημόσιο και μας εξοικονομούσε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενας λογικός άνθρωπος θα υπέθετε ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο δεν ακουμπά κανέναν πολιτικά και μόνο οικονομία θα αποφέρει, θα ήταν πρώτη προτεραιότητα για μια χώρα σε οικονομική κρίση. Αμ δε! Να λοιπόν γιατί είμαστε «ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι»!

Στις 14 Απριλίου 2013 σε τούτη τη στήλη έγραψα ένα άρθρο με τίτλο «Λεφτά υπάρχουν... για τηλεφωνήματα». Σαν εισαγωγή στην απίθανη ιστορία του Σύζευξις ΙΙ αντιγράφω το σχετικό απόσπασμα: «... Και εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Γιατί δεν το κάνουμε το ταχύτερο δυνατόν ώστε να εξοικονομούμε 160 εκατ. ευρώ ετησίως; Αυτά βλέπει η Τρόικα και τρελαίνεται.

Αν κάποιος προσπαθήσει να δώσει μία απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, θα ανακαλύψει μια ιστορία Ελληνικής τρέλας και γραφειοκρατίας. Στην επίσημη σελίδα της Κυβέρνησης http://government.gov.gr/2012/02/09/26327/ της 9ης Φεβρουαρίου 2012, δηλώνεται με υπερηφάνεια ότι “Με γρήγορους ρυθμούς και κάτω από τη στενή παρακολούθηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που θα γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012”. Αν θελήσει κάποιος να πάει πιο πίσω, θα διαπιστώσει ότι η κουβέντα για το Σύζευξη ΙΙ ξεκίνησε πολύ παλαιότερα. Σε μια άλλη παρουσίαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., που βρήκα στο Διαδίκτυο, αναφέρεται ότι το έργο θα ξεκινήσει το 2011 και θα είναι σε πλήρη λειτουργία στα μέσα του 2012. Το έργο πάει ακόμα πιο πίσω, γιατί ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες της Κυβέρνησης Παπανδρέου. Θέλετε να μάθετε πού βρίσκεται το έργο σήμερα; Βρίσκεται στη Διαβούλευση η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 5 Απριλίου 2013. Από κει και πέρα θα προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός και έπεται συνέχεια.

Εν τω μεταξύ, η ΔΗΜΑΡ έχει εκφράσει την έντονη αντίρρησή της για το έργο και δεδομένου ότι απαιτείται έγκριση από τη Διακομματική Επιτροπή για ένα έργο τόσο μεγάλου μεγέθους, είναι να απορεί κανείς πώς θα προχωρήσει το έργο ώστε να μη χαθούν τα Κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ που ανέρχονται σε 172,3 εκατ. ευρώ...».

Εχουν περάσει πέντε ολόκληρα χρόνια από τότε και δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει το Σύζευξις ΙΙ, αλλά εν τω μεταξύ χάθηκαν τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Θα συμπληρώσω την ιστορία με δημοσιεύματα, σχετικά με το έργο:

«Καθημερινή» 11-6-2015: «Βαριές κατηγορίες εξαπέλυσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ. Κατρούγκαλος, κατά των έργων Σύζευξις Ι και Σύζευξις ΙΙ, που στόχο είχαν τη διαδικτύωση φορέων του ελληνικού Δημοσίου. Μιλώντας ο κ. Κατρούγκαλος στην παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ, χαρακτήρισε τα δύο έργα “υπερπολυτελή”, για τα οποία ξοδεύτηκαν “λεφτά με το τσουβάλι, χωρίς να χρειάζεται”. “Ρίχναμε χρήματα στον πίθο των Δαναΐδων”, είπε ο κ. Κατρούγκαλος, προσθέτοντας ότι αυτό “δεν γινόταν για να εξυπηρετηθούν τα δημόσια συμφέροντα, αλλά για πλουτισμό μέσω παρασιτισμού” ... Aκολουθεί η εξήγηση: Τώρα όλοι εκτιμούν ότι η κυβέρνηση επειδή δεν προφταίνει την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες για την επαπειλούμενη απένταξή του από το πρόγραμμα».

Capital.com 26-10-2016: «Ολα τα δεδομένα δείχνουν ότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 “ξεκολλάει”, ανέφερε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρης Τσουκαλάς, κατά την ομιλία του στο 18ο ετήσιο συνέδριο Greek ICT Forum, που έχει τίτλο “Digital and technological strategies for business reforming and productivity”.

Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το πρόγραμμα είχε “κολλήσει” λόγω της έλλειψης 132 εκατ. ευρώ, από τα οποία το υπουργείο έχει ήδη βρει τα 90 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκεται “σε καλό δρόμο” για την εξεύρεση των υπόλοιπων 40 εκατ. ευρώ.

Σημείωσε, επίσης, ότι η απόσβεση των παραπάνω χρημάτων μπορεί να γίνει μέσα σε έναν χρόνο και τόνισε τα πολλαπλασιαστικά πρακτικά και οικονομικά οφέλη για τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα που θα έχει η ολοκλήρωση του έργου».

«Ω της παραφροσύνης...». Δυο στελέχη του ιδίου κόμματος με διαμετρικά αντίθετες απόψεις για το ίδιο θέμα. Επίσης, ακόμα ψάχνονται γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αρμοδιότητες μεταξύ των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής. Μύλος η υπόθεση! Και απτόητοι συνεχίζουμε να χάνουμε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για... τηλεφωνήματα!

Ενα παράπλευρο όφελος του Σύζευξις ΙΙ είναι το γεγονός ότι θα έκοβε παντελώς όλα τα τηλεφωνήματα που γίνονται προς τα 090 και μας χρεώνουν απίθανα ποσά. Για την ιστορία, σας πληροφορώ ότι νοσοκομείο της χώρας πλήρωσε για τηλεφωνήματα σε μέντιουμ που αντιστοιχούν σε 452 χαμένες ώρες εργασίας, μέσα σε δύο μήνες! Πόσα άλλα γίνονται, αλλά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κανένας δεν γνωρίζει. Με το Σύζευξις ΙΙ θα υπήρχε πλήρης διαφάνεια στις επικοινωνίες. Μήπως γι’ αυτό δεν προχωρά; Το σκοτάδι πάντα μισεί το φως!

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.