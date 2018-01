Τσιπάκι, στικάκι, μπλιμπλίκι, ματζαφλάρι, μαγνητάκι, κουμπάκι, τηλεκοντρόλ, by-pass, e-Bay, e-mail, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, εθνικό διόδιο... Φαίνεται ότι περισσότερο από μια δεκαετία μετά τη γνωριμία μας με τις λωρίδες ηλεκτρονικής διέλευσης στα διόδια, ακόμα δεν μπορούμε να μάθουμε πώς ονομάζεται η συσκευή που μας το επιτρέπει, ο πομποδέκτης. Στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών των παραχωρημένων σε ιδιώτες αυτοκινητοδρόμων, οι υπάλληλοι πρέπει συχνά να μαντέψουν «τι εννοεί ο ποιητής» (που σημειωτέον, έχει πάντα δίκιο) και να συμβουλεύσουν με σοβαρότητα εκείνους που έκαναν στον πομποδέκτη... πράγματα πέρα από κάθε φαντασία.

Η «Κ» μίλησε με τους επικεφαλής από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών των κοινοπραξιών Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, Ολυμπία Οδός και Αττική Οδός και σταχυολογεί κάποια από τα πιο διασκεδαστικά που έχουν κατά καιρούς ακούσει ή συναντήσει.

Τα ονόματα

Ας ξεκινήσουμε από την... ονοματοδοσία. Η συσκευή λοιπόν ονομάζεται πομποδέκτης και η κάθε εταιρεία τής έχει δώσει, για λόγους σαφήνειας, το δικό της όνομα. Κοινός τόπος είναι η χρήση του προθέματος «e-», που σημαίνει ηλεκτρονικός και της λέξης pass ή way, που περιγράφουν τη διέλευση. Ετσι, ο πομποδέκτης της Αττικής Οδού, που είναι και ο παλαιότερος, ονομάζεται «e-pass», της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου «Γέφυρα e-pass», της Νέας Οδού «Fast pass», της Κεντρικής Οδού «Kentriki-pass» και της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου «e-way». Το ζήτημα όμως είναι πώς τον αποκαλούν οι πολίτες:

1. Σύγχυση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές: Τσιπάκι, στικάκι, τηλεκοντρόλ, πομπός, βομβητής, αποκωδικοποιητής, δέκτης, μπίπερ, αισθητήρας, αντάπτορας, κομπιουτεράκι, τηλεκάρτα, x-box, σένσορας.

2. Σύγχυση λόγω ονόματος: passport, q-pass, by-pass, by-bus, air-pass, e-go, e-Βay, e-pay, e-mail, e-ticket, αααα way, way-way, anyway, freeway, easyway, away, one-way, amway, wifi, wifi-pass, gps, easy-pay, boarding-pass.

3. Σύγχυση, γενικώς: κουμπί, πομπόμετρο, κομποδέκτης, θερμοπομπός, πάσο, μαραφέτι, αποδέκτης, κουπόνι, συνδρομητής, κιτ, τηλεδιόδιο, τηλεπάσο, ραδιοπομπός, χρηματοδέκτης.

4. Εκφραση αγάπης: κουμπάκι, κουτάκι, καρτελάκι, ματάκι, πραγματάκι, παραμυθάκι, μαγνητάκι, ρατοράκι, πομπουδάκι.

5. Γενική περιγραφή: διασπαστής διοδίων, πληρωτής διοδίων, εθνικό εισιτήριο, σύστημα δορυφόρησης, αυτόματος τρόπος, κάρτα διέλευσης, κάρτα διαδρομών, ανέπαφη πληρωμή, μαγνητικό εργαλείο, αυτόματο εισιτήριο, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, δονητής αυτοκινήτου.

6. Ηχητική περιγραφή: μπλιμπλίκι, μπλιπ-μπλιπ, τσιτσιμπλίκι, μπομποδέκτης, ματζαφλάρι, τζιτζιφλίκι.

7. Με δικά σας λόγια: αυτό που σου σηκώνει την μπάρα, αυτό που δεν πληρώνεις, αυτό που περνάς ψηφιακά, το μπιμπλίκι που περνάς από εκεί όπου δεν υπάρχει άνθρωπος/ εκεί όπου δεν υπάρχει κορίτσι.

Τα ευτράπελα

Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Οι υπάλληλοι των εταιρειών έχουν να διηγηθούν και πολλά ευτράπελα σε σχέση με τη χρήση των πομποδεκτών. Ας δούμε μερικά από αυτά.

• «Ηρθε συνδρομητής να παραπονεθεί ότι δεν λειτουργούσε ο πομποδέκτης, ζητώντας να τον αντικαταστήσει. Του δόθηκε η νέα συσκευή και ο υπάλληλος παρατήρησε ότι ο πελάτης πήγε μπροστά από το αυτοκίνητό του. Τον ακολούθησε και είδε ότι είχε κολλήσει τη βάση του πομποδέκτη στη μάσκα του αυτοκινήτου».

• «Πολλοί συνδρομητές έρχονται με τους πομποδέκτες κολλημένους στους πλαϊνούς καθρέφτες, επειδή όταν ρώτησαν τους είπαν ότι πρέπει να τοποθετηθεί πίσω από τον καθρέφτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν έρθει συνδρομητές με τον πομποδέκτη κολλημένο στην εξωτερική πλευρά του παρμπρίζ».

• «Διοργανώσαμε σε κεντρικό σημείο μεγάλης πόλης μια εκδήλωση για την προώθηση της χρήσης πομποδεκτών, μοιράζοντας ενημερωτικό φυλλάδιο με τη φωτογραφία της συσκευής. Υστερα από μερικές ημέρες ήρθε έξαλλο υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας, διαμαρτυρόμενο ότι ο πομποδέκτης δεν λειτουργεί. Με τα πολλά καταλάβαμε ότι είχε βάλει επάνω στο ταμπλό... το φυλλάδιο».

• «Ηρθε στα γραφεία εκπρόσωπος μεταφορικής εταιρείας που διαμαρτυρόταν ότι οι πομποδέκτες των φορτηγών δεν λειτουργούσαν. Τους ζητήσαμε και είδαμε ότι... τους είχαν βάψει με σπρέι, ανάλογα με το χρώμα της νταλίκας επειδή δεν άρεσαν αισθητικά στους οδηγούς. Τους εξηγήσαμε ότι ήταν λάθος. Επειτα από μερικές ημέρες ήρθε ένας από τους οδηγούς, που είχε ξαναβάψει τον πομποδέκτη, αυτή τη φορά με βερνίκι παπουτσιών».

• «Πολλοί θεωρούν ότι ο πομποδέκτης λειτουργεί όπως το τηλεκοντρόλ του γκαράζ και ρωτούν πού είναι το κουμπί για να ανοίξουν την μπάρα».

• «Πολλοί πιστεύουν πως όταν ο πομποδέκτης δεν λειτουργεί πρέπει να του αλλάξουν μπαταρία και τον ανοίγουν με το κατσαβίδι, σπάζοντάς τον».

• «Εχει έρθει συνδρομητής με τον πομποδέκτη δαγκωμένο από σκύλο, είπε ότι τα ραδιοκύματα που εκπέμπει εκνευρίζουν το ζώο».

• «Πολλοί πελάτες θεωρούν ότι θα παρακολουθούνται οι κινήσεις τους. Κάποιοι ρωτούν αν ο πομποδέκτης “ξέρει ποιος είμαι”, αν τους φωτογραφίζει, αν μπορεί η γυναίκα τους να μάθει πού πηγαίνουν, αν θα έρχονται αναλυτικά οι διελεύσεις στο σπίτι».

• «Ορισμένοι, όταν δεν μπορούν να περάσουν με τον πομποδέκτη βγάζουν το χέρι από το παράθυρο ή κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και τον κουνούν δεξιά-αριστερά. Οταν εξηγούμε σε πελάτες ότι ο πομποδέκτης πρέπει να είναι σε σταθερή θέση, μας λένε “μα ξέρεις τι σταθερό χέρι έχω εγώ;”».