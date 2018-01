Οι ομάδες φοιτητών και αποφοίτων του Παν. Αιγαίου καθώς και νέοι από όλη την Ελλάδα πρέπει να υποβάλουν τις ιδέες τους έως την 1η Μαρτίου.

Την 1η Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής ιδεών για καινοτόμες επιχειρήσεις από ομάδες φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και από νέους και νέες απ’ όλη την Ελλάδα, στον ανανεωμένο διαδικτυακό τόπο www.aegean-startups.gr.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας - AEGEAN Startups διενεργείται υπό τον συντονισμό της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την υποστήριξη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη συνδρομή ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και οργανισμών. Σκοπός του είναι η ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας των νησιών του Αιγαίου, σε τέσσερις θεματικές περιοχές (Αγροτική Ανάπτυξη-Διατροφή-Υγεία-Εκπαίδευση. Ναυτιλία-Εμπόριο-Μεταφορές. Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον. Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες-Διακυβέρνηση-Κοινωνική Επιχειρηματικότητα). Θα βραβευθούν οι καλύτερες ιδέες στις τέσσερις θεματικές περιοχές και στις δύο κατηγορίες συμμετεχόντων (8 βραβεία). Στην πρώτη ομάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, θα απονεμηθεί βραβείο 5.000 ευρώ, ώστε να υποστηριχθεί η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιπλέον βραβεία και έπαθλα θα ανακοινωθούν στην πορεία του διαγωνισμού.

Από τις επιχειρηματικές ιδέες που βραβεύτηκαν στον τελευταίο διαγωνισμό και στην κατηγορία «Διατροφή», ήταν το «Aegean for you- Το Βόρειο Αιγαίο στο πιάτο σας», μια καινοτόμος επιχείρηση η οποία γνωστοποιεί προϊόντα χαμένα στον χρόνο, προϊόντα αγνά και παραδοσιακά από Σάμο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο. Η ομάδα αποτελούνταν από την απόφοιτη Βασιλική Γεωργακοπούλου, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Λήμνου, καθώς και τους φοιτητές του ίδιου τμήματος Βασιλική Πασαλίδη, Βύρωνα Μπουζέλο, Νικόλαο Μπρόκο. Η «επιχείρηση» προέβλεπε το να εδρεύει σε κατάστημα λιανικής πώλησης στην καρδιά της Αθήνας διαθέτοντας όλες τις βορειοαιγαιοπελαγίτικες γεύσεις: ποικιλία κρασιών και ούζου, τυροκομικά είδη Σάμου, παραδοσιακά τυριά: καλαθάκι Λήμνου, λαδοτύρι Λέσβου, αλλά και το μαστέλο Χίου.

Η επιχειρηματική ιδέα «Greco» κατέλαβε την πρώτη θέση στη θεματική «Ναυτιλία-Εμπόριο-Μεταφορές», ενώ η ιδέα You and the City (Εσύ και η πόλη) στο πεδίο «Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», έχοντας όραμα να αναδείξει τις πόλεις της Ελλάδας με τη βοήθεια του Διαδικτύου, ώστε να προβάλει τους πολιτιστικούς οργανισμούς κάθε πόλης, τα εμπορικά καταστήματα καθώς και τις εκδηλώσεις της. Η ιδέα ήταν της Χαράς Καλεμάκη, φοιτήτριας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επίσης, η ομάδα με την επιχειρηματική ιδέα «Smartups» κατέλαβε την 1η θέση στο πεδίο «Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες-Διακυβέρνηση-Κοινωνία» παρουσιάζοντας μια πλατφόρμα που προσφέρει λύση στο πρόβλημα εύρεσης συνεργατών για τη δημιουργία ομάδων εργασίας. Παρέχει, μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον, τις κατάλληλες υποδομές για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Οι κύριες υπηρεσίες της εφαρμογής αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για δημιουργία ομάδας και την αναζήτηση υπαρχουσών ομάδων για ένταξη σε αυτές.