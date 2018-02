Τη δυνατότητα της χώρας να προσελκύσει πολύ υψηλού εισοδηματικού επιπέδου επενδυτές και στις πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες, όταν έχει να προσφέρει υψηλής ποιότητας ακίνητα, επιβεβαιώνουν η πορεία και το ύψος των πωλήσεων των Navarino Residences.

Παρ’ όλο τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό στην κατηγορία αυτή, που χαρακτηρίζεται από σημαντικά αναπτυξιακά έργα στη Μεσόγειο, το 2017 έκλεισε για τα Navarino Residences με έσοδα από πωλήσεις στα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, πάνω από το 40% των προς διάθεση ακινήτων έχει πωληθεί από τα σχέδια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15 ιδιοκτησίες και έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή των πρώτων κατοικιών. Οι τιμές εκκίνησης για τις κατοικίες των τεσσάρων κυρίων δωματίων με 400 τ.μ. εσωτερικών χώρων ήταν στα 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά ο μέσος όρος για τις μονάδες που έχουν πωληθεί είναι σημαντικά υψηλότερος λόγω της αυξημένης ζήτησης για κατοικίες μεγάλης επιφάνειας και από υφιστάμενους ιδιοκτήτες των Navarino Residences, αναφέρουν πηγές της εταιρείας ανάπτυξης.

Εως 1.400 τ.μ.

Πρόκειται για πολυτελείς κατοικίες οι οποίες αναπτύσσονται στο Navarino Dunes, την πρώτη παραθαλάσσια περιοχή της Costa Navarino στη Μεσσηνία. Το μέγεθος των κατοικιών κυμαίνεται από 400 τ.μ. έως και 1.400 τ.μ. σε οικόπεδα από ενάμιση έως τρία στρέμματα. Απέχοντας μόλις μερικά μέτρα από την παραλία, ή τοποθετημένες αμφιθεατρικά στους λόφους του Navarino Dunes παρέχουν θέα στη θάλασσα και πισίνες, ενώ συνοδεύονται από υπηρεσίες διαχείρισης και προνομιακή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του resort που διαθέτει δύο από τα αρτιότερα διεθνώς γήπεδα γκολφ.

Ποιοι είναι όμως αυτοί που αγοράζουν εξοχικά των τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μεσσηνία; «Οι ιδιοκτήτες που αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα σπίτι στην Costa Navarino, προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο όμως και από πολλές χώρες του εξωτερικού», αναφέρουν πηγές της TEMES, της εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών ακινήτων που απευθύνονται στο ανώτατο τμήμα της αγοράς, συμφερόντων του ομίλου Κωνσταντακόπουλου. Οπως εξηγούν, “μεταξύ των αγοραστών συγκαταλέγεται ένας Ελβετός, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της πιο παλιάς τράπεζας της Γενεύης, δύο ιδιοκτήτες πολυεθνικών βιομηχανιών, μεταξύ των μεγαλύτερων της Ευρώπης, εφοπλιστές και άλλοι επιχειρηματίες από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Βέλγιο και η Αγγλία».

Υψηλές παροχές

Η προσέλκυση αυτού του επιπέδου πελατών δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτονόητη εξηγούν παράγοντες της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Στην περίπτωση των Navarino Residences συντρέχουν όμως όλες πρακτικά οι προϋποθέσεις. Εκτός από την εγγύτητα με αεροδρόμιο αλλά και μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών στην Πύλο, η όλη ανάπτυξη της Costa Navarino με δύο πολυτελή ξενοδοχεία, το Westin και το Romanos λειτουργούν ως κίνητρο όπως και η τοποθεσία, η εγγύτητα και θέα στη θάλασσα, η ασφάλεια, η αρχιτεκτονική, η κατασκευή, οι παροχές όπως τα γήπεδα γκολφ και η μεγάλη επιλογή εστιατορίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αυτοί είναι άλλωστε και οι λόγοι που τα Navarino Residences βραβεύτηκαν πριν από λίγες εβδομάδες ως η κορυφαία οικιστική ανάπτυξη στον κόσμο ή «Best International Residential Development» στα International Property Awards –από διεθνές, ανεξάρτητο πάνελ 70 εκπροσώπων από τον κλάδο των ακινήτων– συναγωνιζόμενα projects από Βόρεια Αμερική, Καραϊβική, Νότια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Αραβική Χερσόνησο, Ασία και Αφρική. «Με αυτά τα δεδομένα, οι παραθεριστικές κατοικίες του Navarino διαθέτουν και προοπτικές υπεραξίας, καθώς ο πεπερασμένος αριθμός τους περιορίζει τη μελλοντική προσφορά και τις καθιστά ελκυστική επένδυση», εκτιμούν κύκλοι της αγοράς ακινήτων.

Resort 5 αστέρων, πισίνες, γήπεδα γκολφ και spa στη Μεσσηνία

Η ΤΕΜΕΣ έχει ήδη επενδύσει περί τα 650 εκατ. ευρώ στην Costa Navarino, ενώ έχει ωριμάσει αδειοδοτικά και μελετητικά και ξεκινά τώρα τη δεύτερη φάση της ανάπτυξής της στη Μεσσηνία, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα ανεβάσει τη συνολική επένδυση στο 1,2 δισ. ευρώ, σημειώνουν πηγές της εταιρείας. Η ΤΕΜΕΣ προχωρά ήδη νέες επενδύσεις στη Μεσσηνία που αγγίζουν τα 250 εκατ. με την ανάπτυξη νέων περιοχών και τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων. Η έναρξη των έργων έχει προγραμματιστεί για φέτος. Το παραθαλάσσιο Νavarino Waterfront θα είναι ένα resort 5 αστέρων με μια παραθαλάσσια αγορά κατά το πρότυπο παράκτιας κωμόπολης με επιλογές για φαγητό, αγορές και διασκέδαση.

H μονάδα που θα αναπτυχθεί στον οικισμό Κάτω Γιάλοβας θα βρίσκεται σε έκταση 124,1 στρεμμάτων. Το εμβαδόν δόμησης των κτιρίων θα ανέλθει σε 32.262 τ.μ. έναντι επιτρεπόμενης δόμησης 53.641 τ.μ., κάτι που μαρτυρά την ήπια ανάπτυξη που επιδιώκει.

Στο Navarino Bay όπου βρίσκεται ήδη το γήπεδο γκολφ The Bay Course, θα δημιουργηθούν ένα ακόμα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, καθώς και βίλες με πισίνα. Θα περιλαμβάνει υποδομές όπως Spa και Beach club. Ηδη προχωρά η κατασκευή του Navarino Bay Clubhouse, που θα συμπληρώσει το υπάρχον γήπεδο The Bay Course.

Παράλληλα, στο κοντινό Navarino Hills σε ένα υψίπεδο 5.000 στρεμμάτων με θέα στον κόλπο του Ναυαρίνου, θα δημιουργηθούν δύο νέα γήπεδα γκολφ 18 οπών.

Τα επενδυτικά σχέδια της ΤΕMEΣ για πολυτελείς κατοικίες δεν εξαντλούνται στα Navarino Residences. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει και αστική κατοικία πολυτελείας. Ειδικότερα, η ΤΕΜΕΣ συμμετέχει με ποσοστό 50% στην εταιρεία Home Holdings, η οποία έχει εξαγοράσει το Hilton Αθηνών. Το υπόλοιπο 50% ανήκει στην D-Marine Investments Ηolding B.V. θυγατρική του τουρκικού ομίλου Dogus, ο οποίος κατέχει και ποσοστό περίπου 33% στην Apollo Investment Hold Co, νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία του Αστέρα Βουλιαγμένης. Η Home Holdings έχει σχεδιάσει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για την αναμόρφωση και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Hilton Aθηνών στο οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση και δημιουργία προς πώληση τουριστικών κατοικιών εντός του ξενοδοχειακού δυναμικού και της επιπλέον επιτρεπόμενης δόμησης που διαθέτει, όπως και η λειτουργία νέων χώρων ψυχαγωγίας και εμπορικών καταστημάτων. Σημειώνεται πως το τίμημα για την εξαγορά του Hilton από τη Home Holdings ανέρχεται σε ποσό της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου το 40% είναι ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο 60% χρηματοδότηση.

Επενδυτικά σχέδια εκατοντάδων εκατ. για παραθεριστικές κατοικίες σε όλη τη χώρα

Η ανάπτυξη τουριστικών συγκροτημάτων, που συνδυάζουν πολυτελή ξενοδοχεία με υψηλού επιπέδου παραθεριστικές κατοικίες σε παραθαλάσσιες περιοχές με υποδομές ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και καλή πρόσβαση σε αεροπορικές συνδέσεις, αποτελεί την κορωνίδα των επενδύσεων στον κλάδο. Η Ελλάδα μπαίνει τώρα στον διεθνή χάρτη αυτής της ζήτησης, που προέρχεται από τις υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις. Εκτός από τα Navarino Residences, μια σειρά άλλων αναπτύξεων, διαφορετικών αλλά υψηλών εν γένει προδιαγραφών, εξελίσσεται. Πολυτελείς κατοικίες έχουν άλλωστε αναπτύξει και διαθέσει εδώ και καιρό και οι όμιλοι Ανδρεάδη και Κοκοτού στη Χαλκιδική και στην Ελούντα αντίστοιχα.

• Αστέρας. Σήμερα η πλέον εμβληματική θεωρείται αυτή στον Αστέρα Βουλιαγμένης όπου οι νέοι επενδυτές, στις τάξεις των οποίων περιλαμβάνονται αραβικά και τουρκικά κεφάλαια, εκτός από την αναβάθμιση των δύο ξενοδοχειακών μονάδων, προχωρούν και στην κατασκευή δέκα έως δεκατριών υπερπολυτελών κατοικιών. Οι κατοικίες αυτές λέγεται πως έχουν απορροφηθεί ήδη από αγοραστές που έχουν καταβάλει και προκαταβολές. Η AGC Equity Partners που λειτουργεί για λογαριασμό των αγοραστών (που περιλαμβάνουν δύο κρατικά επενδυτικά κεφάλαια του Abu Dhabi και του Kuwait, Αραβες επενδυτές, καθώς και την τουρκική Dogus Group) έχει δεσμευθεί να επενδύσει ποσό της τάξης των 230 εκατ. επιπλέον του τιμήματος των 400 εκατ. που κατέβαλε για το 88,46% του μετοχικού κεφαλαίου της Αστήρ Παλάς.

• Αστέρια Γλυφάδας. Η Grivalia Properties σχεδιάζει να αναπτύξει στα Αστέρια Γλυφάδας επένδυση ύψους 60 εκατ. διά της εταιρείας «Ναυσικά» που κατέχει τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου το οποίο ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Το σχέδιο περιλαμβάνει, εκτός από τη λειτουργία ενός πολυτελούς ξενοδοχείου και συνεδριακού κέντρου, και πολυτελείς βίλες.

•Αργολίδα. Συνολικά δεκαπέντε βίλες έχουν ήδη πουληθεί από την Dolphin Capital στη σχετική ανάπτυξη Amanzoe στην Αργολίδα, ενώ πηγές της εταιρείας αναφέρουν στην «Κ» πως προχωρούν και σε νέες αγορές γης για να εξυπηρετηθεί η ζήτηση. Παράλληλα η Dolphin έχει δρομολογήσει και την κατασκευή του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού Kilada Hills σε μια επένδυση που δύναται να ανέλθει στα 418 εκατ.

• Κέα. Η Dolphin έχει επίσης αδειοδοτήσει και ξεκινάει σε συνεργασία με την Kerzner International τη δημιουργία του «One & Only Kea Island», προϋπολογισμού 150 εκατ., σε παραθαλάσσια περιοχή της Κέας, το οποίο θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο με 75 πολυτελή δωμάτια και έως 40 ιδιωτικές κατοικίες διαθέσιμες προς πώληση.

• Κρήτη. Στην Ελούντα της Κρήτης προχωρεί η τουριστική επένδυση Elounda Hills, της κοινοπραξίας Mirum Hellas, ρωσικών συμφερόντων, ύψους έως και 408 εκατ., σε έκταση 840 στρεμμάτων, που προβλέπει ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων και πολυτελείς κατοικίες.

• Σκορπιός. Προχωρεί η ήπια τουριστική ανάπτυξη που δρομολογεί ο Ρώσος επιχειρηματίας Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, που προβλέπει τη δημιουργία ήπιων τουριστικών υποδομών για τη φιλοξενία επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή 20-22 πολυτελών εξοχικών βιλών, επιφάνειας που θα κυμαίνεται από 500 τ.μ. έως 1.200 τ.μ., έναντι περίπου 120 εκατ. ευρώ.

• Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, στην περιοχή Ερημίτης της Κασσιόπης, αναμένεται να προχωρήσει από την NCH Capital επένδυση 120 εκατ. για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε έκταση 200 στρεμμάτων, με ξενοδοχείο 5 αστέρων, παραθεριστικές κατοικίες και μαρίνα.

• Ελληνικό. Το εκτενέστερο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα, και όχι απαραιτήτως παραθεριστικών, είναι αυτό που περιλαμβάνεται στα πλάνα για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Εδώ έχουν σχεδιαστεί να δομηθούν τόσο κατοικίες οριζόντιας ιδιοκτησίας όσο και μονοκατοικίες.

Πρώτα τα ξενοδοχεία

Το 10% του «ιδανικού ελληνικού χαρτοφυλακίου ακινήτων», όπως αυτό προκύπτει από έρευνα μεταξύ ξένων επενδυτών που πραγματοποίησε το ελληνικό γραφείο της αμερικανικής συμβουλευτικής εταιρείας NAI Hellas, οφείλει να είναι τοποθετημένο σε κατοικίες και κυρίως παραθεριστικές. Οσον αφορά τις προτιμήσεις των επενδυτών ανά κλάδο, πρώτος έρχεται ο τομέας των ξενοδοχείων.

Ελληνικό ενδιαφέρον

Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση και του εγχώριου επενδυτικού ενδιαφέροντος για ακίνητα σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με έρευνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, το 2004 μόλις το 5% των ερωτηθέντων συμπεριελάμβανε τέτοια ακίνητα στις περιοχές με έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον έναντι 56,1% σήμερα.

Ηλιος, θάλασσα, Ε.Ε.

Η μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα που ενισχύθηκε για άλλη μία φορά πέρυσι, κατά 10% σε αφίξεις και έσοδα, αποτελεί ένα από τους λόγους της αναθέρμανσης των πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών. Οι σημαντικότεροι, όμως, είναι η δημιουργία κατάλληλου προϊόντος, που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος και η φυσική ομορφιά της χώρας σε συνδυασμό με την εγγύτητά της και τη συμμετοχή της στην Ε.Ε.