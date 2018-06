Επιφυλακτικότητα και έλλειψη ενθουσιασμού έδειξαν τα funds σχετικά με τις προοπτικές των ελληνικών μετοχών αλλά και της μεταμνημονιακής περιόδου της Ελλάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου Greek Investment Roadshow που ολοκληρώνεται σήμερα στις ΗΠΑ, με το διήμερο 19-20 Ιουνίου (7ο Investment Forum) να αποτελεί και το πιο «κρίσιμο», αφού πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα ραντεβού μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών και των διεθνών επενδυτών.

Αξίζει να σημειώσουμε πως συμμετείχαν 60 επενδυτικά funds, 90 διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 400 κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις ελληνικές εταιρείες. Οι εισηγμένες που συμμετείχαν ήταν 23 συνολικά και συγκεκριμένα οι: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, ΕΧΑΕ, Autohellas, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα – Τέρνα Ενεργειακή, Grivalia, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, MLS, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, Τιτάν, Σαράντης και Πλαστικά Θράκης.

To βασικό συμπέρασμα που μπορεί να αντληθεί από το Roadshow είναι ότι φέτος το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των επενδυτών ήταν χαμηλότερα από την περυσινή χρονιά, η οποία και αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ των one to one meetings με την εμφάνιση νέων funds αλλά και με ιδιαίτερα αυξημένο το ενδιαφέρον για τις τράπεζες.

Από τις συναντήσεις που είχαν οι διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων με τους εκπροσώπους των ελληνικών εταιρειών έγινε σαφές ότι τηρείται η στρατηγική «wait and see» και πως δεν υπάρχει πρόθεση αύξησης της έκθεσης των ξένων χαρτοφυλακίων στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο θεωρείται μια ρηχή αγορά. Αυτό που έκανε αίσθηση, πάντως, είναι πως η υπόθεση της Folli Follie βρέθηκε χαμηλά στην ατζέντα των επενδυτών, οι οποίοι δεν έδειξαν ότι ανησυχούν ιδιαίτερα για το θέμα της αξιοπιστίας των ελληνικών εισηγμένων.

Μεταξύ των funds που έδωσαν το «παρών» στο Roadshow ήταν τα Soros, Blackstone, TIAA CREF, Epoch αλλά και πολλά μικρότερα hedge funds.

Οι περισσότερες ερωτήσεις των επενδυτών επικεντρώθηκαν στο θέμα των προοπτικών της οικονομίας στο μεταμνημονιακό περιβάλλον εν όψει του καθεστώτος της ενισχυμένης εποπτείας στο οποίο «μπαίνει» η χώρα, ενώ τα «βλέμματα» συγκέντρωσε και ο κλάδος του real estate.

Συγκεκριμένα, τα funds ζήτησαν να μάθουν την πορεία και τις προοπτικές του κλάδου της ακίνητης περιουσίας, εάν οι τιμές ανακάμπτουν, σε ποιες περιοχές κ.τ.λ. Οπως σημειώνουν στελέχη των ελληνικών εισηγμένων που συμμετείχαν στο Roadshow, το επενδυτικό ενδιαφέρον σε αυτόν τον κλάδο είναι έντονο, καθώς τα funds θεωρούν ότι οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων αποτελούν γενικότερα έναν καλό δείκτη ότι η οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) και πιο συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, τα ακίνητα που έχουν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά τους καθώς και οι στόχοι των NPEs μετά το 2019.

Το φετινό Roadshow συνέπεσε σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή για την Ελλάδα, που οι αποφάσεις του Eurogroup θα έδιναν ορατότητα στους επενδυτές σε σχέση με τα ελληνικά assets. Οι διαρροές που έγιναν το διήμερο που προηγήθηκε, τόσο για τη μεταμνημονιακή εποπτεία όσο και για το χρέος, δεν προκάλεσαν κάποια σημαντική αλλαγή στις διαθέσεις των funds που βρέθηκαν στις ΗΠΑ. «Οι επενδυτές δεν περιμένουν πολλά από την ελληνική οικονομία ούτε φέτος αλλά ούτε και το 2019», σημειώνει χαρακτηριστικά στέλεχος ελληνικής τράπεζας.