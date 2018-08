Less is more. Αναζητήστε την απλότητα, όπως ο εικονιζόμενος...

Τυχαίες συναντήσεις Θα μπορούσε να διαβαστεί και ως εικόνα από το μέλλον. Ή από το παρελθόν, ανάλογα με την οπτική γωνία και τη συγκρότηση του παρατηρητή. Oπως και να ’χει, υπάρχουν κάποιες συναντήσεις που είναι τυχαίες, σκηνοθετημένες από τη μοίρα. Οπως αυτή που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής πάνω στο πλοίο «Μακεδών» που επέστρεφε από την Τζια στο Λαύριο. Οπου στην ίδια συντροφιά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ντόρα Μπακογιάννη κάθονταν η Φώφη Γεννηματά με τον σύζυγό της και γνωστές φυσιογνωμίες του ΚΙΝΑΛ. Διευκρινίζω ότι οι πρώτοι απλώς επέστρεφαν από την Τζια. Οι δεύτεροι επίσης επέστρεφαν από το νησί, όπου, λίγες ώρες πριν, όπως σας είχα πει, βρέθηκαν για τη βάπτιση της κόρης του Θανάση Θεοχαρόπουλου. «Φαλκονέρα» της αντιπολίτευσης Κάπως έτσι, στο ίδιο καραβίσιο τραπέζι βρέθηκαν να κάθονται, πλην του Κυριάκου, της Ντόρας και της Φώφης, οι Μ. Οθωνας, Στ. Μαλέλης, Δ. Τσιόδρας, Δ. Χατζησωκράτης και Θ. Μαργαρίτης. Ωτακουστές μου με διαβεβαιώνουν ότι η συζήτηση δεν ήταν πολιτική, αλλά χαλαρή και ανθρώπινη. Χαλαρός ήταν και ο Μητσοτάκης που, όπως και ο Χατζησωκράτης, φορούσε βερμούδα. Κάποια στιγμή κάποιος από την ομήγυρη κοίταξε τους παρευρισκόμενους και αστειευόμενος είπε ότι αν συνέβαινε κάτι στο πλοίο και δεν έφταναν στον προορισμό τους ή... πάθαιναν κάτι, σύσσωμη η μάχιμη αντιπολίτευση –πλην του ΚΚΕ– θα εξαφανιζόταν. Σατανική η σύλληψη περί «Φαλκονέρας» της αντιπολίτευσης, εξ ου και ελπίζω να μην μπαίνουν ιδέες σε κανέναν. Θαλασσινά και ξινόμαυρο Με την ευκαιρία, σημειώνω ότι πολύς –κυρίως από την Κεντροαριστερά– ήταν ο κόσμος που έδωσε το «παρών» στη βάπτιση που έγινε σε ξωκλήσι. Εκτός από τους προαναφερθέντες, το «παρών» έδωσε ο Γ. Καμίνης, όχι, όμως, ο Γ. Παπανδρέου, ούτε ο Ν. Ανδρουλάκης. Το τραπέζι έγινε στις «Εννέα Κόρες» στο Βουρκάρι, όπου το μενού είχε θαλασσινά και άφθονο ξινόμαυρο από τη Βέροια, για το οποίο είχε φροντίσει ο Θεοχαρόπουλος. Μου λένε ότι προς τιμήν των προσκεκλημένων, έπαιξαν –συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη– και παραδοσιακή μουσική. Αυτό που έκανε εντύπωση σε κατάσκοπό μου, πάντως, ήταν το γεγονός ότι πάνω στο κέφι άρπαξε το μικρόφωνο και τραγούδησε, μεταξύ άλλων από τη ΔΗΜΑΡ, ο Ν. Τσούκαλης. Για να βλέπει ο Φ. Κουβέλης τους άλλοτε φίλους του και να θυμάται τι έχασε... Προσομοίωση νεολαίων Προσομοίωση εκλογικής εκστρατείας θα κάνει η ΟΝΝΕΔ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εννοώ ότι οι της ΟΝΝΕΔ θα κλειστούν κάπου και θα κάνουν μεταξύ τους αντιπαράθεση ανά πεντάδες, σαν να βρίσκονταν σε κανονική προεκλογική αντιπαράθεση. Αυτά στο summer school, που οργανώνει η «γαλάζια» νεολαία την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στο Λουτράκι υπό τον τίτλο «από το like στην κάλπη». Δεν είναι το μόνο, καθώς την εκδήλωση θα ανοίξει την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πληροφορούμαι ότι κατόπιν θα κάνει πέρασμα και από τη «λευκή νύχτα» που οργανώνει ο εμπορικός κόσμος της Κορίνθου. Στο θερινό σχολείο, πλην του προέδρου Κώστα Δέρβου, θα μιλήσουν ακόμη οι δύο αντιπρόεδροι της Ν.Δ., οι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου Σοφία Ζαχαράκη και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής Γιάννης Μαστρογεωργίου, οι Τάκης Θεοδωρικάκος και Ευτύχης Βαρδουλάκης. Μην ξεχάσω να σας πω ότι οι νεολαίοι θα γιορτάσουν τη λήξη του τριημέρου με κυριακάτικη έξοδο στο Λουτράκι. Οχι, δεν θα πάνε στις ιαματικές πηγές. Παράδοση - παραλαβή Αυξημένη η ηχορρύπανση τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από το θέμα της αντικατάστασης –μέσω αναγκαστικής συνταξιοδότησης– των μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής και της τοποθέτησης τοποτηρητών μουφτήδων στη θέση τους. Οι εξελίξεις για το θέμα τρέχουν. Το λέω επειδή πληροφορούμαι ότι χθες ορκίστηκαν οι τοποτηρητές μουφτήδες και άρχισε η παράδοση - παραλαβή των μουφτειών. Η διαδικασία δεν είναι απλή και αναμένεται να κρατήσει κάποιες μέρες, καθώς το υλικό, ειδικά στη Μουφτεία Κομοτηνής, είναι τεράστιο.

Έντυπη