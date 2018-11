The way we were... («Τα καλύτερά μας χρόνια»).

Ερχεται κι άλλη λάσπη... Παλιά μου τέχνη κόσκινο... Μήπως σας θυμίζουν κάτι οι κατηγορίες για «χρυσαυγίτες» και «ακροδεξιούς» (αυτή τη φορά μητροπολίτες) που εκτοξεύθηκαν από εκπομπή της ΕΡΤ; Στέκομαι στο γεγονός, επειδή μάλλον αποτελεί τα «προσεχώς» απ’ όσα ετοιμάζονται για να πληγεί η «μπετοναρισμένη» απόφαση της Ιεραρχίας να μη συζητηθεί με την κυβέρνηση η μισθοδοσία των κληρικών. Μητροπολίτης της παλαιάς γενιάς της Ιεραρχίας εκτιμά ότι ήδη στήνεται επιχείρηση απειλών εις βάρος μητροπολιτών και στελεχών του ιερού συνδέσμου κληρικών. Για να σας διευκολύνω, εννοεί τη γνωστή επιχείρηση λάσπης, με την οποία θα επιχειρηθεί να χαϊδευτούν τα αυτιά του αριστερού ακροατηρίου με τα κηρύγματα περί χωρισμού Κράτους - Εκκλησίας και ταυτόχρονα να απαξιωθεί η Εκκλησία στα μάτια της κοινής γνώμης. Αυτά μέσω «αποκαλύψεων» ξαναζεσταμένων σκανδάλων μητροπολιτών και κληρικών που θα μπουν στον γνωστό εκτοξευτήρα λάσπης. «Καμένα» κόλπα Δεν μπορείς να μάθεις νέα κόλπα σε έναν γερασμένο σκύλο, λένε οι Αγγλοσάξονες. Κοινώς, η συνταγή είναι δοκιμασμένη. Είναι, όμως, και «καμένη». «Μόνο τον Θεό φοβόμαστε. Απειλές και εκβιασμούς δεν δεχόμαστε από κανέναν, πολλώ δε μάλλον από ανθρώπους που όχι μόνο δεν σέβονται την Εκκλησία, αλλά επιχειρούν να την εξευτελίσουν», όπως μου το έθεσε η ίδια πηγή. Κάποιοι από τους πιο μυημένους στους άγιους και ευλογημένους χώρους δεν αποκλείουν μάλιστα να στοχοποιηθεί ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αρωμα Χαλκηδόνας Το καλύτερο σας το κράτησα για το τέλος. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ δεν θα εκπλαγούν καθόλου αν οι απειλές αποκτήσουν και άρωμα Χαλκηδόνας, καθώς εκτιμούν ότι θα επιχειρηθεί να πληγεί προσωπικά και ο Πατριάρχης. Κατόπιν τούτων, νομίζω ότι όποιος δεν έχει διαβάσει για τον «Ιερό Πόλεμο» στο Βυζάντιο, επιβάλλεται να το κάνει τώρα. Στήριξη Μεϊμαράκη Δεν συνηθίζει τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, πολύ περισσότερο εκτός Αθηνών. Κι αυτό, διότι μια παρουσία του κάπου μπορεί να εκληφθεί ως σημαίνουσα κάτι για μια πλευρά και να παρεξηγηθεί ταυτόχρονα από μια άλλη. Παρ’ όλ’ αυτά, πληροφορούμαι ότι θα κάνει την υπέρβαση και θα παραστεί σήμερα στα εγκαίνια της τοπικής οργάνωσης της Ν.Δ. στο Πολύκαστρο (Κιλκίς) κι ας παρεξηγηθεί. Το λέω επειδή την εκδήλωση διοργανώνει ο βουλευτής Κιλκίς και τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ν.Δ. Γιώργος Γεωργαντάς και προφανώς η παρουσία Μεϊμαράκη εκεί ισοδυναμεί με στήριξή του. Εξ ου και δεν κόβω το κεφάλι μου ότι θα εμφανιστεί ο Κώστας Κιλτίδης, ο οποίος υποτίθεται ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Τα παράπονά σας... Είναι να μη δώσεις στον Ελληνα την ευκαιρία/πλατφόρμα/βήμα να παραπονεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το χρησιμοποιήσει. Το αναφέρω επειδή στη σχετική εφαρμογή που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά», όπου οι πολίτες καλούνται να ιεραρχήσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν ανά δημοτικό διαμέρισμα, οι συμμετοχές είναι εκατοντάδες. Σημειώνω ότι η ιεράρχηση γίνεται μέσα από μια λίστα που περιλαμβάνει ζητήματα όπως «εγκληματικότητα-ανασφάλεια», «καθαριότητα-φωτισμός», «υγεία-πρόνοια», «συγκοινωνίες» και άλλα. Πάντως, οι Αθηναίοι δεν διαμαρτύρονται μόνο. Πολλοί καλούν τον Κώστα Μπακογιάννη στη γειτονιά τους για να δει από κοντά την κατάσταση. Πόρτα-πόρτα χωρίς αυτοψία δεν γίνεται. Το μη χείρον... Είναι καλό να έχεις μεγάλα σχέδια. Ακόμα καλύτερο είναι, βέβαια, να έχεις αίσθηση της πραγματικότητας. Το αναφέρω με αφορμή τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς μαθαίνω ότι η επωδός από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι στόχος είναι «να βελτιώσουμε το Σύνταγμα». Δεν άντεξε ο εισηγητής της Ν.Δ. Κώστας Τασούλας και σχολίασε σχετικά ότι «θα είναι επίτευγμα να μην το χειροτερέψουμε». Κατά τα λοιπά, η συζήτηση αναλώθηκε σε διαδικαστικά ζητήματα, καθώς η πλειοψηφία επέμεινε σε τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα (κάποιος βιάζεται...), ενώ η Ν.Δ. σε δύο, επιδιώκοντας να «τραβήξει» τη συζήτηση. Εντύπωση, όπως πάντα, έκανε το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος μετέφερε την εμπειρία του από την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του 2001, καθώς, όπως είπε, είχε το «δυσμενές προνόμιο» να έχει μετάσχει σε αναθεωρήσεις που έγιναν πολλά χρόνια πριν.

