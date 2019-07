Η εντυπωσιακή ακτογραμμή της προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις και παραλίες για όλα τα γούστα.

Στη Μεσσηνία έρχεται πρώτα το ελληνικό καλοκαίρι και από εδώ φεύγει τελευταίο. Μαζί και οι επισκέπτες από όλα τα πλάτη και τα μήκη της Γης, που γοητεύονται από το ήμερο τοπίο με τους ελαιώνες, τη γόνιμη γη, τα ονομαστά τοπικά προϊόντα και συνταγές, τα κορυφαία αξιοθέατα, όπως η Αρχαία Μεσσήνη, τα ενετικά κάστρα της δυτικής πλευράς, τα βυζαντινά εκκλησάκια της Μάνης. Και παρότι τα πάντα στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο γίνονται με το βλέμμα στραμμένο στον επιβλητικό Ταΰγετο, είναι τα κρυστάλλινα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου και του Ιονίου πελάγους που μαγεύουν τους πάντες. Οι αμμώδεις παραλίες, οργανωμένες ή μη, που διατρέχουν όλη τη Μεσσηνία, με σημαία τη διάσημη Βοϊδοκοιλιά, και τους κάνουν να επιστρέφουν κάθε χρόνο εδώ.



Η Καρδαμύλη, στη Δυτική Μάνη, αποτελεί ιδανική βάση για περιηγήσεις στην περιοχή. (Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ)



Στην περιοχή της Μάνης θα βρείτε τις πολυφωτογραφημένες αμμουδιές της Στούπας και της Καλογριάς, καθώς και τη γοητευτική παραλία του Φονέα με τα βότσαλα και τον μεγάλο βράχο. Η βουτιά που αξίζει επίσης να κάνετε είναι στο Καταφύγι, τις λείες πλάκες που μοιάζουν με αμφιθέατρο μπρος στο νερό. Ασφαλώς θα περιηγηθείτε στην ανεπτυγμένη τουριστικά Καρδαμύλη και θα επισκεφθείτε το μουσείο-Πύργο των Τρουπάκηδων-Μούρτζινων στην Παλιά Καρδαμύλη. Μην παραλείψετε να ανηφορίσετε στα ορεινά χωριά του Ταϋγέτου, με τους πολεμόπυργους, τις ρεματιές και τις ωραίες πλατείες με τα πλατάνια. Οι δροσερές νύχτες στους καφενέδες με γουρουνοπούλα, παστό και λαλάγγια είναι απίθανες. Οι ημέρες αντίθετα, εκτός από κολύμπι, μπορούν να περιλαμβάνουν ωραίες πεζοπορίες, αναρρίχηση και ποδηλατάδες (2407 Kardamili Mountain Activities, 2407m.com, τηλ. 27210-73752).



Η ίδια η Καλαμάτα, η πρωτεύουσα, παρότι έχει παραλία, θα σας γοητεύσει κυρίως με τον έντονο παλμό, το καλό φαγητό και τα τρία καλοκαιρινά της φεστιβάλ: το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, το Video Art Festival Μηδέν και το Φεστιβάλ Δρόμου.



Από την Καλαμάτα έως την Κορώνη υπάρχουν πολλοί ανεπτυγμένοι οικισμοί με τις παραλίες τους, όπως η Βελίκα και το Πεταλίδι. Πιο οικογενειακές ή με beach bar, τα οποία συνήθως προτιμούν οι νεαροί Καλαματιανοί. Σε αυτή την περιοχή βρίσκονται και οι καταρράκτες του Πολυλίμνιου, τους οποίους θα προσεγγίσετε από το χωριό Χαραυγή: εντοπίστε εκείνον της Κάδης, τα νερά του οποίου πέφτουν από ύψος 25 μ., δημιουργώντας και τη μεγαλύτερη λίμνη, και απολαύστε μια εναλλακτική βουτιά.



Τα ενετικά κάστρα της Δυτικής Πελοποννήσου συναρπάζουν. Εδώ, στη Μεθώνη. (Φωτογραφία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΪΚΟΣ)



Στην Κορώνη, αφού δείτε το ενετικό κάστρο, που κατοικείται ακόμη μερικώς, μπορείτε να κολυμπήσετε στη δημοφιλή Ζάγκα, προορισμό ωοτοκίας για τις χελώνες Caretta caretta. Συνεχίζοντας δυτικά, αξίζει να ανακαλύψετε μερικές άγνωστες ή λιγότερο γνωστές παραλίες, όπως η Φανερωμένη και το Τσαπί. Έπειτα θα φτάσετε στη Φοινικούντα και, αν είστε λάτρεις της κατασκήνωσης, θα στρατοπεδεύσετε μπροστά στη θάλασσα σε κάποιο από τα τέσσερα οργανωμένα κάμπινγκ της.



Αν πάλι αγαπάτε τα θαλάσσια σπορ, θα πάτε στη Μεθώνη. Εκτός του ότι είναι ταυτισμένη με το wind και το kite surf, από εδώ μπορείτε να πάρετε κάποιο καραβάκι για εκδρομή στο νησάκι Σαπιέντζα. Σε κάθε περίπτωση, θα επισκεφτείτε το ενετικό κάστρο της με το Μπούρτζι (τηλ. 27230-28758, 08.30-20.00 εκτός Τρίτης, είσοδος 2 ευρώ) – την ώρα του ηλιοβασιλέματος αξίζει να βρίσκεστε στην παραλία του κάστρου, για να το δείτε να ξεπροβάλλει σαν μαύρη σκιά μέσα στα πύρινα χρώματα.



Εξίσου κοσμοπολίτικη είναι και η Πύλος, με το ωραίο Νιόκαστρο, στο οποίο θα περιηγηθείτε οπωσδήποτε για να δείτε τις οχυρώσεις, τη θέα και το Αρχαιολογικό Μουσείο στο εσωτερικό του (τηλ. 27230-22955, 08.00-20.00, εκτός Τρίτης, είσοδος 6 ευρώ). Οι βουτιές γίνονται και στη μικρή παραλία εντός πόλης και ολοκληρώνονται με βόλτα στη δροσερή πλατεία. Εναλλακτικά, πάρτε καραβάκι για τη νησίδα Σφακτηρία, όπου βρίσκονται τα μνημεία των πεσόντων της ναυμαχίας του Ναβαρίνου ή, ακόμα καλύτερα, πλεύστε με καγιάκ. Το καγιάκ είναι έτσι κι αλλιώς μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται ταχύτατα στη Μεσσηνία και μέσω της εταιρείας Explore Messinia (τηλ. 6971-897640, exploremessinia.com) μπορείτε να κάνετε πολλές εκδρομές.



Η βόλτα στη Σφακτηρία με σκάφος θα σας μείνει αξέχαστη. (Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ)



Βορειότερα εκτείνεται ο υγρότοπος της Γιάλοβας και η περίφημη Βοϊδοκοιλιά. Εκτός από τη βουτιά, επιχειρήστε να ανεβείτε στο Παλαιόκαστρο για να έχετε την τέλεια πανοραμική φωτογραφία της παραλίας, που από εδώ μοιάζει με μέδουσα ή μανιτάρι. Παράλληλα με τις διακοπές σας, μπορείτε σε συνεργασία με την Ορνιθολογική Εταιρεία να εργαστείτε εθελοντικά για τα πουλιά και τον αφρικανικό χαμαιλέοντα – η Γιάλοβα είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς των μεταναστευτικών πουλιών και ο μοναδικός σε ευρωπαϊκό έδαφος βιότοπος του χαμαιλέοντα (τηλ. 210-8228704, ornithologiki.gr).



Βορειότερα θα συναντήσετε τις δημοφιλείς παραλίες Πετροχώρι και Ρωμανός, με beach bar και έντονη ζωή (ο Ρωμανός είναι ιδανικός και για σερφ), και μετά απλώνεται η τεράστια έκταση της Costa Navarino, που άλλαξε τον χάρτη ολόκληρης της περιοχής, αναβαθμίζοντάς την ως τουριστικό προϊόν. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το περίφημο ανάκτορο του Νέστορα (τηλ. 27630-31437, 08.00-20.00, εκτός Τρίτης, είσοδος 6 ευρώ), το καλύτερα σωζόμενο μυκηναϊκό ανάκτορο της Ελλάδας.



Μέχρι τα σύνορα με την Ηλεία η ακτογραμμή είναι γεμάτη οικισμούς, όπως η Μαραθόπολη, τα Φιλιατρά, η ιστορική Κυπαρισσία με το κάστρο της και αλλεπάλληλες αμμώδεις παραλίες, που μοιάζουν με μια τεράστια συνεχόμενη που αλλάζει όνομα κάθε λίγο. Με beach bar ή χωρίς, με κόσμο ή ερημικές, ο καθένας βρίσκει αυτή που του ταιριάζει. Φημισμένο είναι το Καλό Νερό, ενώ οι λάτρεις του κάμπινγκ αγαπούν πολύ την Ελαία. Τoν Κυπαρισσιακό κόλπο, εκτός από τους παραθεριστές, προτιμούν και οι χελώνες Caretta caretta: εδώ εντοπίζεται μάλιστα ο δεύτερος μεγαλύτερος αναπαραγωγικός πληθυσμός τους στη Μεσόγειο. Εκτός του ότι θα πρέπει να προσέχετε τις φωλιές τους, υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρετε εθελοντική εργασία για την προστασία τους στα προγράμματα της εταιρείας Αρχέλων (τηλ. 210-5231342, archelon.gr).



Στην Ελαία εκβάλλει ο ποταμός Νέδα. Αν ανηφορίσετε για το χωριό Φιγαλεία, μπορείτε να μπείτε στο φαράγγι και να εντοπίσετε τους καταρράκτες και τις βάθρες (για οργανωμένη περιήγηση, επικοινωνήστε με την Trekking Hellas, trekking.gr). Οι αλλιώτικες βουτιές εδώ, στα γλυκά νερά και μέσα στην πλούσια φύση, θα διώξουν την αλμύρα από πάνω σας και θα σας χαρίσουν μια αξέχαστη εμπειρία.