Εντεκα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, που αντιπροσωπεύουν συνολικό ύψος επένδυσης που προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ, βρίσκονται αυτήν την περίοδο στον «προθάλαμο» της εκκίνησης, αποτελώντας μια πολύτιμη «μαγιά» για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και στην Περιφέρεια. Πρόκειται για έργα που αφορούν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, κατοικίες, βίλες, μαρίνες και γήπεδα γκολφ σε πληθώρα περιοχών της χώρας, από τη Δυτική Ελλάδα (Κέρκυρα, Ιθάκη, Σκορπιός), μέχρι την ηπειρωτική χώρα (Αταλάντη Φθιώτιδας, Κοιλάδα Αργολίδας) και από την Κρήτη και τη Ρόδο μέχρι τις Κυκλάδες (Μύκονος, Κέα).

Η πλειονότητα των σχεδίων αυτών «μετράει» ακόμα και δεκαετίες γραφειοκρατικών εμποδίων στις «πλάτες» τους και όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, αν έστω και κάποια εξ αυτών είχαν ολοκληρωθεί πριν από την έλευση της οικονομικής κρίσης, τότε οι συνέπειές της θα μπορούσαν να είναι ηπιότερες, τουλάχιστον για μερικές περιοχές της χώρας, καθώς, όπως αποδείχθηκε, η ζήτηση για υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες είναι διαχρονική. Παράλληλα, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα προσφέρουν τη δυνατότητα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου από τους έξι στους εννέα μήνες ετησίως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απασχόληση.

Σήμερα, έπειτα από χρόνια προσπαθειών, φαίνεται πως τα περισσότερα από τα παραπάνω σχέδια βαδίζουν προς την αφετηρία, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να είναι εφικτή η πλήρης αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας και η ενίσχυση των εσόδων από τον κλάδο, χωρίς να υπολογίζεται και η εισροή εκατομμυρίων ευρώ από το εξωτερικό, μέσω των πωλήσεων/ενοικιάσεων των χιλιάδων πολυτελών κατοικιών που θα περιλαμβάνονται στα εν λόγω θέρετρα.

Στο πλαίσιο αυτό, σε τροχιά υλοποίησης έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών δύο νέα έργα. Ο λόγος για την ανάπλαση του περίφημου Σκορπιού στο Ιόνιο Πέλαγος, απέναντι από τη Λευκάδα, αλλά και για την κατασκευή του υπερπολυτελούς θερέτρου One & Only στην Κέα. Στην περίπτωση του Σκορπιού, η αποδοχή του έργου από την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας της επένδυσης των 165 εκατ. ευρώ από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ο οποίος απέκτησε το νησί το 2013 από την Αθηνά Ωνάση καταβάλλοντας τίμημα που εκτιμάται ότι ανήλθε σε 120 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της επένδυσης αναμένεται να βρεθεί η κατασκευή 20-22 πολυτελών εξοχικών κατοικιών, επιφάνειας που θα κυμαίνεται από 500 τ.μ. έως 1.200 τ.μ. η κάθε μία και συνολική δυναμικότητα της τάξεως των 48 κλινών, οι οποίες θα πλαισιωθούν από εστιατόρια, σπα και ένα προπονητικό κέντρο, όπως ασφαλώς και από μαρίνα για τον ελλιμενισμό των σκαφών των επισκεπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βίλες θα εκμισθώνονται, στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνδρομής (club), για λίγους και εκλεκτούς. Οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και τους επόμενους μήνες θα αρχίσουν και οι χωματουργικές εργασίες.

Τον προηγούμενο Ιούλιο ξεκίνησε και η κατασκευή του One & Only Kea Island, επένδυση της τάξεως των 150 εκατ. από την Dolphin Capital Investors του κ. Μίλτου Καμπουρίδη στο νησί της Κέας (Τζια). Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, 75 δωματίων και παραθεριστικών κατοικιών, εκ των οποίων ένας μικρός αριθμός θα διατεθεί προς πώληση, φέροντας την επωνυμία One & Only Private Homes.

Ξεμπλόκαραν μετά 5 έτη οι επενδύσεις στην Αφάντου και στην Κασσιόπη

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται και η έκδοση των οικοδομικών αδειών του έτερου επενδυτικού έργου της Dolphin στην Ελλάδα. Αυτό βρίσκεται στην περιοχή της Κοιλάδας στην Ερμιονίδα Αργολίδας. Πρόκειται για το έργο Kilada Hills, επένδυση ύψους 420 εκατ. από την Dolphin Capital Investors Ltd. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών προχωράει κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός των προσεχών δύο μηνών. Στην έκταση των 2.100 στρεμμάτων δρομολογείται η ανάπτυξη υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, επιφάνειας της τάξεως των 30.000 τ.μ., όπως επίσης και 320 επαύλεων, 100 βιλών και 28 κατοικιών. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί γήπεδο γκολφ 18 οπών. Με βάση το χωροταξικό που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), επιτρέπεται η ανοικοδόμηση 178.428 τ.μ. κατοικιών και 207.578 τ.μ. για τις λοιπές εγκαταστάσεις.

Από τα έργα που επίσης «ξεκόλλησαν» έπειτα από πέντε και έξι χρόνια εμποδίων, είναι οι επενδύσεις στην Κασσιόπη της Κέρκυρας, όπως και η επένδυση στην Αφάντου της Ρόδου, αμφότερα δημόσιες εκτάσεις που πωλήθηκαν στο πλαίσιο διαγωνισμών από το ΤΑΙΠΕΔ το 2013 και το 2014. Στην περίπτωση της Αφάντου, η επένδυση των 300 εκατ. από το επενδυτικό σχήμα M.A. Angeliades και T.N. Aegean Sun Investments Limited φαίνεται πως οδεύει πλέον προς το τελικό στάδιο αδειοδοτήσεων, καθώς παρατηρείται μεγάλη επιτάχυνση από τον Ιούλιο και μετά. Με δεδομένο ότι το ακίνητο περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ 18 οπών, που σχεδιάστηκε από τον Donald Herradine και λειτουργεί από το 1973, έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού προϊόντος, που θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία και μερικές πολυτελείς κατοικίες. Η έκδοση της οικοδομικής άδειας αναμένεται εντός του 2020.

Αντίστοιχα, στην Κέρκυρα, φαίνεται πως ολοκληρώνεται η πολυετής «περιπέτεια» της αμερικανικής NCH Capital για την αξιοποίηση της έκτασης των 490 στρεμμάτων στην Κασσιόπη, μια επένδυση άνω των 100 εκατ. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η κατασκευή ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων και δυναμικότητας 90 δωματίων και 180 κλινών. Παράλληλα με τις 76 σουίτες θα κατασκευαστούν και 21 ανεξάρτητες κατοικίες, σε συνεργασία με διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο. Σε δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν επιπλέον 19 βίλες, ενώ το τρίτο στάδιο της επένδυσης προβλέπει την κατασκευή μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής με 57 θέσεις.

Στο τροχιά αδειοδότησης βρίσκεται και το θέρετρο Ιτανός ΓΑΙΑ στη Σητεία της Κρήτης (περιοχή Κάβο Σίδερο). Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνεται η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Minoan Group Ltd., η έγκριση της οποίας είναι το τελευταίο βήμα πριν από την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Με βάση την πολεοδόμηση που έχει γίνει και έχει την έγκριση και του Συμβουλίου της Επικρατείας, η επένδυση των 270 εκατ. προβλέπει την οικοδόμηση περίπου 108.000 τ.μ.

Τα σχέδια σε Αταλάντη, Ιθάκη, Ελούντα – Εως 2 εκατ. θα πωλούνται πολυτελείς κατοικίες

Την κρατική αρωγή για επιτάχυνση των διαδικασιών αναμένουν άλλες δύο σημαντικές τουριστικές επενδύσεις σε Αταλάντη και Ιθάκη. Στην πρώτη περίπτωση μάλιστα φαίνεται ότι το ζήτημα είναι έως και επείγον, δεδομένου ότι οι επενδυτές του έργου του 1,3 δισ. ευρώ εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν, έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια υπομονής.

Το έργο αφορά την αξιοποίηση έκτασης 12.500 στρεμμάτων από την εταιρεία Λοκρός ΕΠΕ. Η τελευταία αποτελεί το «όχημα» που λειτουργεί για λογαριασμό των βρετανικών συμφερόντων επενδυτικών ομίλων Europa Capital και Prufrock Investments, δηλαδή τους φορείς της επένδυσης. H Europa Capital αποτελεί μέλος του Rockefeller Group, το οποίο ανήκει στη Mitsubishi Estate Co, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Iαπωνία, με αντικείμενο τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έργων real estate. Παρότι η πολεοδόμηση της έκτασης έχει ολοκληρωθεί και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, εξακολουθεί να παρατηρείται αδράνεια των δημόσιων υπηρεσιών στη δρομολόγηση των επόμενων βημάτων, προκειμένου να εκδοθεί και η οικοδομική άδεια, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει να δημιουργείται έντονη δυσφορία μεταξύ των επενδυτών.

Η έκταση βρίσκεται στην περιοχή Εξαρχος του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας, περίπου 10 χλμ. από τη θάλασσα. Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή ανάπτυξη (σε διάφορες φάσεις) πεντάστερων ξενοδοχείων και κατοικιών, συνολικής δυναμικότητας 8.872 κλινών. Oι 2.990 κλίνες θα είναι στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και οι 5.882 σε 3.306 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, που μπορεί να πωληθούν ή να εκμισθωθούν. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι πιθανή η έναρξη των εργασιών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Αντίστοιχα, κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και για την αξιοποίηση έκτασης 1.555 στρεμμάτων στο νότιο τμήμα της Ιθάκης (Κοινότητα Περαχωρίου). Πρόκειται για επένδυση πλησίον των 500 εκατ. που προωθεί η εταιρεία Smender Limited, με στόχο την ένταξή της στη νομοθεσία περί στρατηγικών επενδύσεων. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος επιφάνειας 79.200 τ.μ. (περίπου 5% της έκτασης), το οποίο θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο, μαρίνα, κατοικίες (σε δύο διαφορετικά σημεία) και σειρά από συμπληρωματικές/υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτές είναι ελληνικών συμφερόντων.

Αντιθέτως στην Ελούντα της Κρήτης, όπου δρομολογείται έτερο θέρετρο κόστους άνω των 450 εκατ. από την Mirum Hellas, ο επενδυτής είναι ο Ρώσος Βιτάλι Μπορίσοφ. Η αδειοδοτική διαδικασία έχει προχωρήσει σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου η αδειοδότηση της μαρίνας του συγκροτήματος.

Λίγους μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα τον προηγούμενο Δεκέμβριο, είχε προηγηθεί η έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτήν την περίοδο προχωράει η ολοκλήρωση και η έγκριση του απαιτούμενου ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων). Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη, ώστε να καταστεί εφικτή η έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Στον πυρήνα της επένδυσης περιλαμβάνεται η αξιοποίηση παραθαλάσσιας έκτασης 1.200 στρεμμάτων, η οποία αποτελείται από μία ενιαία των 1.000 στρεμμάτων και έξι περιφερειακές επιπλέον 200 στρεμμάτων. Στο μεγάλο οικόπεδο δρομολογείται η ανάπτυξη πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας, δυναμικότητας 200 κλινών, για την οποία διεξάγονται συζητήσεις για τη λειτουργία της από τη Four Seasons ή τη Fairmont. Πέραν του ξενοδοχείου, θα αναπτυχθούν και τουριστικές κατοικίες, οι οποίες θα πωλούνται σε τιμές από 250.000 ευρώ μέχρι 2 εκατ. ευρώ.

«Γκάζι» για άδειες

Σημαντική ώθηση στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των εν λόγω επενδύσεων αναμένεται να δοθεί από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Προβλέπεται και προσωρινή παύση 3 μηνών στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν θα αποστέλλουν εντός 45 ημερών τις απαιτούμενες άδειες.

Στη Σητεία

Επενδυτή-αγοραστή αναζητεί η «Ικτίνος» για την επένδυσή της στην περιοχή της Σητείας. Το έργο είναι αδειοδοτικά ώριμο και εκτιμάται ότι μπορεί πλέον να προσελκύσει επενδυτές, οι οποίοι θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση της υλοποίησής του. Χρειάστηκε να περάσουν δύο δεκαετίες για να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Στη Μύκονο

Επενδύσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων τουριστικών υποδομών ύψους άνω των 150 εκατ. δρομολογούνται και στη Μύκονο. Περί τα 100 εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Intracom Holdings σε κοινοπραξία με τη βρετανική London & Regional για την κατασκευή ξενοδοχείου 150 κλινών στο Καλό Λιβάδι, που θα πλαισιώνεται και από υπερπολυτελείς βίλες.