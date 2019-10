H πρέσβειρα της IWC Cate Blanchett στην απονομή του 5ου Filmmaker Award

Η ηθοποιός και πρέσβειρα της IWC Cate Blanchett και ο διευθύνων σύμβουλος της IWC Schaffhausen Chris Grainger-Herr στο πράσινο χαλί του Φεστιβάλ για την ειδική προβολή της ταινίας «Where'd You Go, Bernadette» (Photo: Harold Cunningham/Getty Images for IWC)