ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέμπτη 31.10

Κωστής Παλαμάς: 160 έτη από τη γέννησή του

Με αφορμή την επέτειο για τα 160 χρόνια από τη γέννηση του Κωστή Παλαμά και τα 60 χρόνια από τη σύσταση του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έργα του Μανώλη Καλομοίρη γραμμένα σε ποίηση Κωστή Παλαμά «Στέλλα Βιολάντη», «Μαγιοβότανα» Β΄ μέρος από τους «Ιαμβους και Ανάπαιστους» και τη Συμφωνία αρ. 3 σε Ρε «Παλαμική». Αφηγητής - Εξάγγελος: Μιχάλης Καλαμπόκης. Μέτζο σοπράνο: Μαίρη-Ελεν Νέζη. Την ορχήστρα διευθύνει ο Βύρων Φιδετζής. Στο Θέατρο Ολύμπια και ώρα 8.30 μ.μ. Ακαδημίας 59

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυριακή 27.10

Οι αειθαλείς Χειμερινοί Κολυμβητές στο Half Note

Ενα από τα πιο σημαντικά και μακρόβια γκρουπ της σύγχρονης ελληνικής μουσικής ιστορίας, οι Χειμερινοί Κολυμβητές, με επικεφαλής τον Αργύρη Μπακιρτζή, εμφανίζονται στο Half Note Jazz Bar παρουσιάζοντας το ιδιαίτερο ρεπερτόριό τους και νέα κομμάτια. Εναρξη προγράμματος 9.30 μ.μ.Τριβωνιανού 17, Μετς

ΘΕΑΤΡΟ

Δευτέρα 28.10

«Το δαχτυλίδι της μάνας»

Με αφορμή το έργο «Το δαχτυλίδι της μάνας» του Γιάννη Καμπύση για τις τελευταίες στιγμές ενός ποιητή και με όχημα τη μουσική, την ποίηση και τη φαντασία, οι «C. for Circus» στήνουν μια ολοζώντανη τελετή αποχαιρετισμού και ξαναγράφουν για χάρη του ποιητή τις τελευταίες του σελίδες. Στο Bios και ώρα 9 μ.μ. Πειραιώς 84

ΕΚΘΕΣΗ

Τρίτη 29.10

Ο Γιάννης Ψυχοπαίδης και οι μεγάλοι ποιητές

Ζωγραφικά έργα του Γιάννη Ψυχοπαίδη που συνομιλούν με την ποίηση παρουσιάζει το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος μαζί με μια μεγάλη σειρά από σχέδια, ακουαρέλες και λάδια με τα πορτρέτα των ποιητών από τον Ομηρο μέχρι τον Ελύτη και τον Σιώτη. Η έκθεση ολοκληρώνεται με ακουστικό περίπατο. Από τις 9 π.μ. Συγγρού 364

ΘΕΑΤΡΟ

Πέμπτη 31.10

Mια διαχρονική ιστορία έρωτα και μοναξιάς

Πρεμιέρα για την παράσταση «Χάρολντ και Μοντ» του Κόλιν Χίγκινς, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, με πρωταγωνιστές τους Θανάση Τσαλταμπάση και Τάνια Τσανακλίδου. Την πρωτότυπη μουσική της διαχρονικής ιστορίας έρωτα και μοναξιάς υπογράφει ο Μιχάλης Δέλτα. Στο θέατρο Ακάδημος και ώρα 8 μ.μ. Ακαδημίας και Ιπποκράτους 17

ΒΙΒΛΙΟ

Παρασκευή 1.11

Το μυστικό της απαγωγής του Αλντο Μόρο

Παρουσίαση του βιβλίου «Το μυστικό - Η αληθινή ιστορία της απαγωγής του Αλντο Μόρο» (εκδ. Κέδρος) του Αντόνιο Φεράρι, αρθρογράφου της Corriere Della Sera, στο βιβλιοπωλείο Ιανός. Μιλούν: Ελισάβετ Κοτζιά, Πέτρος Μάρκαρης και ο μεταφραστής του μυθιστορήματος Δημήτρης Μαμαλούκας. Στις 8.30 μ.μ. Σταδίου 24

ΘΕΑΤΡΟ

Σάββατο 2.11

Τα «Top Girls» της Κάριλ Τσέρτσιλ

Πρεμιέρα για την παράσταση «Top Girls» της Κάριλ Τσέρτσιλ στο θέατρο Πόρτα στις 9 μ.μ. και σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου (φωτ.) Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Καβογιάννη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Βίκυ Βολιώτη, Αλεξία Καλτσίκη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Ειρήνη Μακρή, Αλκηστις Πολυχρόνη. Λεωφόρος Μεσογείων 59

ΘΕΑΤΡΟ

Κυριακή 27.10

Την παιδική παράσταση «Τικ Τακ Ντο» παρουσιάζει το Θέατρο 14. Ενα παραμύθι που θίγει το ζήτημα του εκφοβισμού μέσω της κλασικής μουσικής. Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ. Στις 1 μ.μ. Καλλιρρόης 10



Την παράσταση «Talking Heads» του Αλαν Μπένετ ερμηνεύει η Πηνελόπη Σταυροπούλου σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Παπαδάκη, στο Θέατρο 104. Στις 6.30 μ.μ. Ευμολπιδών 41



Ο «Ζιλ και η νύχτα» του Χιούγκο Κλάους παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία - ερμηνεία Νίκου Χατζηπαπά στο Από Μηχανής Θέατρο, στις 9 μ.μ.

Ακαδήμου 13



Παρασκευή 1.11

Με αφορμή το αριστούργημα του Στρίντμπεργκ «Ο πατέρας», ο Βασίλης Μπισμπίκης σκηνοθετεί την ομώνυμη διασκευή, που μεταφέρεται στη σύγχρονη Ελλάδα στο θέατρο Αποθήκη. Στις 9 μ.μ. Σαρρή 40, Ψυρρή

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυριακή 27.10

Οι Mellow Mood εμφανίζονται στο Jazz & Wine Bar Classic στις 9.30 μ.μ. Ελ. Βενιζέλου 25, Νέα Σμύρνη



Παρασκευή 1.11

Η Μαρία Παπαγεωργίου έρχεται με την κιθάρα της στο Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, τραγουδώντας ελληνικά και ξένα κομμάτια σε «χρόνο Ενεστώτα». Στις 8.30 μ.μ. Ερατοσθένους 13



Η Παυλίνα Βουλγαράκη εμφανίζεται στην Πειραιώς 131 με electro και ποπ διάθεση. Στις 9 μ.μ. Πειραιώς 131

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τρίτη 29.10

Την ομαδική έκθεση «The Future of the Past» διοργανώνει η γκαλερί Καλφαγιάν με έργα εικαστικών που διερευνούν τη διαχρονική αξία της Ακρόπολης. Από τις 11 π.μ. Χάρητος 11

Τετάρτη 30.10

Την έκθεση «Ελληνική μόδα. 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας» παρουσιάζουν το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα «Β. Παπαντωνίου» στον Ελληνικό Κόσμο, στις 7 μ.μ. Πειραιώς 254

ΒΙΒΛΙΟ

Πέμπτη 31.10

Παρουσίαση του βιβλίου «Νέα κανονικότητα» (εκδ. Κριτική) του Δημήτρη Καλουδιώτη στο ΕΒΕΑ από τους Λεωνίδα Καστανά, Γιώργο Παγουλάτο, Δημήτρη Σκάλκα, Γιώργο Φλωρίδη, Μαρία Κατσουνάκη και τον συγγραφέα. Στις 6 μ.μ. Ακαδημίας 7

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τρίτη 29.10

Η δημοσιογράφος Τασούλα Επτακοίλη συνομιλεί με τον συνθέτη, στιχουργό και ερμηνευτή Μιχάλη Ρακιντζή, με θέμα «Back to the ’80s and ’90s». Στον Ιανό και ώρα 8.30 μ.μ. Σταδίου 24



Τετάρτη 30.10

«Σύγχρονα επιτεύγματα της ουρανίου μηχανικής: Ηλιακό σύστημα, μελανές οπές, γαλαξίες» είναι ο τίτλος της ομιλίας του δρος Χρήστου Ευθυμιόπουλου, διευθυντή ερευνών του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών. Στις 6 μ.μ. Πανεπιστημίου 28



Πέμπτη 31.10

Την ημερίδα με τίτλο «Ο θάνατος στην Αίγυπτο. Από τους Φαραώ στους Πτολεμαίους» διοργανώνει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο αμφιθέατρο του μουσείου. Στις 9 π.μ. 28ης Οκτωβρίου 44



Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει τιμητική εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη (1850-1929) με ομιλητές τους Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλο, Αρετή Βασιλείου, Λάμπρο Βαρελά και Σταύρο Ζουμπουλάκη. Στον Πύργο των Βιβλίων και ώρα 7.30 μ.μ. Συγγρού 364

Δωρεάν

ΒΙΒΛΙΟ

Τετάρτη 30.10

Ο στοχαστής Αλέξανδρος Νεχαμάς παρουσιάζει το βιβλίο του «Περί φιλίας» (εκδ. Μεταίχμιο) στο Λεξικοπωλείο και ώρα 7 μ.μ. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο μεταφραστής του βιβλίου και καθηγητής Φιλοσοφίας Θεοφάνης Τάσης. Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό. Στασίνου 13, Παγκράτι



Σάββατο 2.11

Οι εκδόσεις Αγρα και το βιβλιοπωλείο Πλειάδες παρουσιάζουν το βιβλίο «Ezra Pound. Τα Cantos της εξιλέωσης. Το Canto της τοκογλυφίας. Στίχοι γραμμένοι για την Ολγα» σε εισαγωγή, μετάφραση και σημειώσεις του Χάρη Βλαβιανού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ορφέας Απέργης, ποιητής, Μίλτος Φραγκόπουλος, συγγραφέας-μεταφραστής, και ο Χάρης Βλαβιανός. Στις 7 μ.μ. Σπύρου Μερκούρη 62, Παγκράτι

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σάββατο 2.11

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει (ώρες 10.00-11.30) τη δεύτερη διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της δράσης «Αρχιτεκτονικές ματιές στην πόλη». Με σημείο αναφοράς την έκδοση του ΠΙΟΠ «Αρχιτεκτονικός οδηγός Αθηνών», του αείμνηστου Διονύση Α. Ζήβα, και με τη συμβολή της ιστορικού Λίλας Πατσιάδου, η περιήγηση διερευνά και όψεις της τοπικής αθηναϊκής ιστορίας μέσω της αξιοποίησης πηγών. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προσυνεννόηση με αποστολή email στο piop@piraeusbank.gr. Σημείο συνάντησης, το κεντρικό κτίριο του ιδρύματος στην Πλάκα. Ωρα προσέλευσης: 9.45 π.μ. Αγγ. Γέροντα 6