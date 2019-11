H Bank of China και η Industrial & Commercial Bank of China ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα.

Με τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων που θα έχουν απαραιτήτως κινεζικό ενδιαφέρον θα ασχοληθούν οι δύο κινεζικές τράπεζες, Bank of China και Industrial & Commercial Bank of China, που ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα. Αυτά θα αφορούν κυρίως τις επενδύσεις στον Πειραιά και την ενέργεια, αλλά και άλλα σημαντικού ύψους προγράμματα εξαγωγών και εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών εκατέρωθεν. Ακόμα μεγαλύτερο όμως θα είναι το χαρτοφυλάκιο που θα αναπτυχθεί για τη ναυτιλία και ειδικότερα για παραγγελίες ελληνικών ναυτιλιακών σε κινεζικά ναυπηγεία για νεότευκτα εμπορικά πλοία.

Οι τρεις μεγαλύτερες κινεζικές χρηματοδότριες ελληνόκτητων ναυτιλιακών ομίλων, οι EXIM, China Everbright Bank και China Development Bank, έχουν χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων προς την ελληνόκτητο ποντοπόρο που υπερβαίνει τα 2,5 δισ. δολ., ενώ άλλοι κινεζικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οργανισμοί ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων έχουν επίσης σημαντικότατη έκθεση στην ελληνική ναυτιλία.

Επίσης, η China Development Bank έχει χορηγήσει με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ την Cosco για την ανάπτυξή της στον Πειραιά. Τώρα, η Εxport - Import Bank of China υπέγραψε και ως εγγυητής του δανείου ύψους έως και 140 εκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την Cosco. Χθες επίσης ανακοινώθηκε, και επισήμως, από τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρο Μητράκο, και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Bank of China, Liu Liange, η ίδρυση υποκαταστήματος της Bank of China στην Αθήνα, της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας παγκοσμίως, και από τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή της Industrial & Commercial Bank of China, Chen Siqing, η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας της τελευταίας στην Αθήνα.

Το σχέδιο

Τους 500.000 Κινέζους τουρίστες το 2021 έχουν θέσει ως στόχο Αθήνα και Πεκίνο, όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έχει ξεκινήσει μια σειρά ενεργειών μεταξύ των οποίων και υπογραφή μνημονίου χθες για αδειοδότηση ενδιαφερόμενων αεροπορικών εταιρειών, καθώς και νέο πίνακα διαδρομών, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα σημεία προορισμού εκατέρωθεν, τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων charter, αλλά και μίσθωσης αεροσκαφών (leasing), κατά την εκτέλεση δρομολογίων στις συμφωνηθείσες διαδρομές. Η συμφωνία υπογράφτηκε από τον υφυπουργό Υποδομών, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και τον Feng Zhenglin, διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας. Πριν από μία εβδομάδα στη Σαγκάη είχε συμφωνηθεί και η αύξηση του αριθμού των τακτικών δρομολογίων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας σε 35 εβδομαδιαίως.

Υπενθυμίζεται πως η Air China πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε τρεις πτήσεις την εβδομάδα στο δρομολόγιο Αθήνα - Πεκίνο και κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και την προοπτική να προσθέσει και άλλες στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, στη Σαγκάη υπεγράφη ακόμα μία νέα συμφωνία για την απευθείας αεροπορική σύνδεση της Αθήνας, αυτή τη φορά με τη Σαγκάη, μεταξύ του προέδρου της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Juneyao Air Co. Ltd, Zhao Hong Liang, και του γενικού γραμματέα Τουρισμού Κ. Λούλη. Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο του 2020. Σύμφωνα με τον Κ. Λούλη από τα 140 εκατομμύρια και πλέον Κινέζων τουριστών που το 2018 ταξίδεψαν στο εξωτερικό, μόλις οι 125.000 επισκέφθηκαν την Ελλάδα και τώρα στόχος είναι αυτός ο αριθμός να τετραπλασιαστεί, δηλαδή να φτάσει σε 500.000 Κινέζους τουρίστες.