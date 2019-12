Η αλήθεια είναι «πως δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι το 5G είναι ασφαλές», όπως λέει το άρθρο του Τζόελ Μόσκοβιτς (Scientific American 17.10.2019), που άναψε φωτιές στο δημοτικό συμβούλιο της Καλαμάτας και οδήγησε στην απόφαση να σταματήσει η πιλοτική λειτουργία του δικτύου 5G στην πόλη. Αλλά πάλι σάμπως έχουμε κανέναν λόγο για να πιστεύουμε πως οι πίκλες είναι ασφαλείς; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ραδιοκύματα της κινητής τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομένου του 5G) βρίσκονται στην ίδια κατηγορία κινδύνου για καρκινογενέσεις, με τα αγγουράκια τουρσί και το παιδικό ταλκ. «Το αλκοόλ και το επεξεργασμένο κρέας είναι σε υψηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας επειδή υπάρχουν περισσότερες αποδείξεις» (BBC 15.7.2019). Στην κορυφαία κατηγορία βρίσκεται το παθητικό κάπνισμα. Αν και αποδεδειγμένα σκοτώνει, ελάχιστα δημοτικά συμβούλια απαγόρευσαν το κάπνισμα και σίγουρα όχι αυτό της Καλαμάτας.

Οι αντιδράσεις για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μπορεί να πάρουν τα χαρακτηριστικά που έχει το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Τα fake news για τα 5G διακινούνται από τον μεγαλύτερο παγκοσμίως παραγωγό παραπληροφόρησης, τη Ρωσία. Το κανάλι Russia Today μετέδωσε πρόσφατα στην Αμερική μια εκπομπή με τίτλο «Ενα επικίνδυνο πείραμα στην ανθρωπότητα». Στην εκπομπή το 5G συνδεόταν με τα χίλια κακά της μοίρας: καρκίνο εγκεφάλου, προβλήματα γονιμότητας, αυτισμό, καρδιακά, Αλτσχάιμερ κ.λπ. Οπως όμως γράφουν οι New York Times, «ενώ το υποχείριο του Ρώσου προέδρου κανάλι RT America έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να φοβίσει το αμερικανικό κοινό, ο κ. Πούτιν στις 20 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε τη δημιουργία του ρωσικού δικτύου 5G με λόγια που έδειχναν αισιοδοξία και όχι κινδύνους καταστροφής. «Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά», είπε στο πρακτορείο ΤΑΣΣ. «Η πρόκληση των επόμενων ετών είναι να οργανώσουμε την καθολική παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, να αρχίσουμε τη λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας 5ης γενιάς”» («Your 5G Phone Won’t Hurt You. But Russia Wants You to Think Otherwise», ΝΥΤ 12.5.2019). «Υπάρχει οικονομικός πόλεμος», είπε στην ίδια εφημερίδα ο Ryan Fox διευθυντής της New Knowledge, μιας επιχείρησης που παρακολουθεί τα ζητήματα παραπληροφόρησης. «Η Ρωσία δεν έχει καλό 5G και γι’ αυτό προσπαθεί να υπονομεύσει και διαβάλλει το αμερικανικό».

Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων η παραπληροφόρηση έχει περισσότερες παράπλευρες απώλειες, απ’ ό,τι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε όλο τον κόσμο. Τα ρωσικά fake news δεν στόχευαν την Καλαμάτα, αλλά οι Καλαματιανοί θα στερηθούν το προνόμιο «των συστημάτων επικοινωνίας 5ης γενιάς», που έλεγε ο Πούτιν. Πιθανότατα και η Ελλάδα, αν το αντιδιαδικτυακό κίνημα εξαπλωθεί. Εξάλλου ζούμε σε μια χώρα που ποτέ δεν έχασε την ευκαιρία να χάσει μια ευκαιρία...