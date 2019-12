To ηλεκτρονικό κατάστημα είχε τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από οποιοδήποτε φυσικό μας κατάστημα, λέει ο κ. Σελαλμαζίδης. Η μηνιαία επισκεψιμότητα στο e-shop της Praktiker αγγίζει κατά μέσον όρο το 1 εκατομμύριο.

Την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να κινηθεί η αγορά, τονίζει μιλώντας στην «Καθημερινή» της Κυριακής ο κ. Γιάννης Σελαλμαζίδης, γενικός διευθυντής της Praktiker Hellas. Ο ίδιος κάνει λόγο για την ύπαρξη αισιοδοξίας στους καταναλωτές, η οποία όμως δεν μεταφράζεται ακόμη σε σημαντική αύξηση του τζίρου στο λιανεμπόριο. Αποκαλύπτει τα σχέδια της Praktiker για τις επενδύσεις σε νέα καταστήματα και υπηρεσίες, αλλά και για τις νέες καταναλωτικές τάσεις.



– Πώς εξελίχθηκε από πλευράς πωλήσεων και κερδών συνολικά το 2019 για το λιανεμπόριο και για την Praktiker ειδικότερα;

– Το 2019 υπάρχει αισθητή αισιοδοξία συνολικά στην αγορά, αλλά δεν μεταφράζεται αυτή η μεγάλη αισιοδοξία σε αντίστοιχο τζίρο. Ο καταναλωτής παραμένει προσεκτικός στις αγορές του, ωστόσο επηρεάζεται από το διάχυτο κλίμα ανάτασης, γι’ αυτό και πραγματοποιεί αγορές συνετά μεν με μεγαλύτερη ευκολία δε. Εχουμε φύγει, πάντως, από τη φάση όπου οι καταναλωτές ήταν αναγκαστικά προβληματισμένοι και επιφυλακτικοί στο να πραγματοποιήσουν αγορές.

Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική πολιτική σταθερότητα και ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη περισσότερο στα θέματα της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, ο μεγάλος πέλεκυς που υπήρχε πάνω από το κεφάλι μας, το Grexit, έχει φύγει, ενώ θετικό στοιχείο είναι ότι ήρθησαν τα capital controls. Εκείνο που πρέπει να ξεκινήσει είναι οι επενδύσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθούν καινούργιες δουλειές για να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία και η αγορά ειδικότερα.

Ειδικά για την Praktiker, ο τζίρος φέτος είναι αυξημένος και τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από πέρυσι. Ο ανταγωνισμός βεβαίως είναι πολύ σκληρός και πιέζει πολύ την κερδοφορία, καθώς υπάρχουν πολλές εταιρείες που διεκδικούν κομμάτι από μία πίτα που δεν έχει μεγαλώσει. Μάλιστα, στη δική μας κατηγορία η πίτα συρρικνώθηκε, κάτι που είχε ως συνέπεια να γίνονται αρκετές και εκτεταμένης διάρκειας προσφορές. Το 2019, πάντως, αυξήθηκε η αξία του μέσου καλαθιού μας κατά 4% σε σύγκριση με το 2018, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση των προϊόντων μας.



– Οταν εγκαινιάσατε το κατάστημα στην Παλλήνη, είχατε εκτιμήσει ότι θα ιδρυθεί νέο εντός του 2019, κάτι όμως που δεν έγινε. Ποιοι ήταν οι λόγοι και τι να περιμένουμε εντός του 2020 και εντός της επόμενης διετίας - τριετίας από πλευράς δικτύου; Σε ποιες περιοχές αναμένεται η ίδρυση νέων καταστημάτων;

– Παραμένουμε συνεπείς στο επενδυτικό μας πλάνο και το ενδιαφέρον μας για επέκταση στις περιοχές που έχουμε ανακοινώσει, δηλαδή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιωτική Ελλάδα, είναι αμείωτο. Ο λόγος που τελικά δεν έγινε νέο κατάστημα εντός του 2019 είναι ότι υπάρχει δυσκολία κατά τη διαδικασία εύρεσης των σημείων που αναζητούμε, καθώς το καθένα από αυτά είναι απαραίτητο να καλύπτει συγκεκριμένα υψηλά κριτήρια για την εγκατάστασή μας, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν καλυφθεί για τους υποψήφιους χώρους που έχουμε μελετήσει. Παρατηρούμε δε, ότι πολλά ακίνητα ενοικιάζονται για εταιρικά γραφεία, διότι θεωρείται ότι έχουν υψηλότερες αποδόσεις απ’ ό,τι η χρήση τους για λιανεμπόριο.

Εφόσον βρεθούν τα κατάλληλα σημεία και λόγω της ρευστότητας, της ετοιμότητας και της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δημιουργία των επόμενων καταστημάτων της οικογένειας Praktiker, περισσότερων του ενός ταυτόχρονα. Επιπλέον, μέσα στο 2020 θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω βελτιώσεις των καταστημάτων μας.

Βελτιώσεις σε καταστήματα κάναμε και το 2019, ενώ δημιουργήσαμε και το b2b Center (κατάστημα που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες) στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, οι επενδύσεις μας το 2019 διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ξεκινήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, έργο που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις.



– Ποια είναι η απήχηση των b2b Centers έως σήμερα; Σκέφτεστε να δημιουργήσετε και άλλα;

– Αφουγκραζόμαστε τις τάσεις της εποχής γι’ αυτό και θέλουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των επαγγελματιών ανά την Ελλάδα. Tα b2b Centers αποτελούν μια εξαιρετικά επιτυχημένη λύση παροχής υπηρεσιών, καθώς επιτρέπουν στους επαγγελματίες να βλέπουν από κοντά έτοιμες προτάσεις επαγγελματικών χώρων, όπως μπάνια, δωμάτια ξενοδοχείου και διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb), λαμβάνοντας παράλληλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση από ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων (υπεύθυνοι πωλήσεων, αρχιτέκτονες, κ.λπ.), οι οποίοι έχουν φτάσει τους 25 και συνεχώς αυξάνονται. Στο πλαίσιο επέκτασης στα επόμενα καταστήματά μας, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός ακόμη b2b Center. Εάν, για παράδειγμα, ανοίξουμε νέο κατάστημα στην Κρήτη, θα συμπεριλάβουμε b2b Center σε αυτό, διότι η Κρήτη είναι πολύ σημαντική αγορά. Η b2b δραστηριότητά της Praktiker αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.



– Σκέφτεστε να ακολουθήσετε το μοντέλο μικρότερων καταστημάτων, όπως κάνει και ο ανταγωνισμός;

– Εμείς έχουμε μεγάλα, μεσαία και μικρά καταστήματα. Ούτως ή άλλως, τα καταστήματα δεν μπορεί πλέον να είναι πολύ μεγάλα διότι είναι υψηλό το κόστος. Η τάση για μικρότερα καταστήματα είναι εδώ, διότι το λιανεμπόριο θέλει πιο αποτελεσματικά καταστήματα και χαμηλότερου κόστους.



– Πόσο συνεισφέρει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα στις συνολικές πωλήσεις της Praktiker Hellas;

– To ηλεκτρονικό μας κατάστημα είχε τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από οποιοδήποτε φυσικό μας κατάστημα. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί πως η μηνιαία επισκεψιμότητα αγγίζει κατά μέσον όρο το 1 εκατομμύριο. Στο e-shop της Praktiker διατίθενται πολλές επιλογές προϊόντων, που εμπλουτίζονται συνεχώς και την επόμενη χρονιά θα αυξηθούν αισθητά. Αν και προς το παρόν ο κύκλος εργασιών που σημειώνει είναι ακόμη σχετικά χαμηλός, αποτελεί ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο πωλήσεων. Εκτιμούμε ότι ο κύκλος εργασιών των online πωλήσεών μας θα διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη διετία. Δεν σας κρύβω δε, ότι η μέση αξία «καλαθιού» στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αρκετά υψηλότερη από τη μέση αξία «καλαθιού» στο φυσικό κατάστημα.

Από το «φτιάξ’ το μόνος σου», στο «φτιάξ’ το για μένα»

Αν και η Praktiker κατέχει ηγετική θέση στην κατηγορία του DIY (Do It Yourself - Φτιάξ’ το μόνος σου), αναπτύσσει μία νέα τάση, το «Do it For Me» (Φτιάξ’ το για μένα), η οποία μάλιστα θεωρείται ότι αρμόζει περισσότερο στη νοοτροπία των Ελλήνων και εν γένει των νέων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές εργασίες. Αυτή δεν είναι η μοναδική νέα τάση και υπηρεσία που εισάγει η Praktiker Hellas στο δίκτυό της, όπως μας εξηγεί ο επικεφαλής της κ. Ι. Σελαλμαζίδης.



– Κατά καιρούς εισάγετε νέες υπηρεσίες στα καταστήματά σας. Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σας σε αυτό το επίπεδο;

– Το να πουλάς μόνο εμπορεύματα δεν φτάνει. Πρέπει να είσαι συνολικά «παρών» και να παρέχεις υπηρεσίες που διευκολύνουν τον πελάτη. Για τον λόγο αυτό εξελίσσουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας τόσο σε b2c (προς καταναλωτές) όσο και σε b2b (προς επιχειρηματίες) επίπεδο. Η δημιουργία των υπηρεσιών interior, garden και clima experts (για εσωτερική διακόσμηση, διαμόρφωση κήπου και για την επιλογή και τοποθέτηση του κατάλληλου συστήματος κλιματισμού), ήταν για εμάς μια κομβικής σημασίας ενέργεια, η οποία έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο και είναι διαθέσιμες στα καταστήματά μας.

Επίσης, εισερχόμαστε πλέον και στην παροχή υπηρεσιών για όσους μπουν στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και επενδύουμε σημαντικά σε αυτό με στόχο να παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης. Με όλα τα παραπάνω, πρεσβεύουμε την ευρωπαϊκή τάση «Do It For Me» που σημειώνει σημαντική άνοδο τελευταία. Οι καταναλωτές έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Θέλουν τα πράγματα να γίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Από την άλλη, βεβαίως, επειδή είμαστε οπαδοί του DIY διοργανώνουμε σταθερά δωρεάν σεμινάρια κάθε δεύτερο Σάββατο σε όλα τα καταστήματα Praktiker, με σύνθημα «We Love DIY, by Praktiker». Στα σεμινάρια οι λάτρεις των DIY κατασκευών έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν τις δεξιότητές τους γύρω από διάφορες θεματικές, πάντα με τη βοήθεια των εξειδικευμένων ομάδων της Praktiker. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παίρνουν δώρο τις δημιουργίες τους. Για την επόμενη χρονιά σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε ανάλογα προγράμματα και στα σχολεία.



– Εκτός από τις νέες υπηρεσίες, σχεδιάζετε να δραστηριοποιηθείτε και σε νέες κατηγορίες προϊόντων;

Διαθέτουμε ήδη μια ευρεία γκάμα προϊόντων στα 16 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, στο δυναμικό e-shop και τα δύο b2b centers, παρέχοντας καθημερινά στους πελάτες μας 50.000 και πλέον προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, πάντα με έμφαση στην εξέλιξη και αυτοβελτίωσή μας αλλά και στη βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας εξετάζουμε διαρκώς νέες συνεργασίες σε επίπεδο λιανικής πώλησης, που εμπλουτίζουν, ανανεώνουν και αναβαθμίζουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας. Για παράδειγμα πρόσφατα προσθέσαμε προϊόντα που σχετίζονται με συστήματα ασφαλείας.

Δίνουμε, επίσης, μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων μας, και σε αυτό το πλαίσιο, πλέον παρέχουμε κατ’ ελάχιστον 3 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα προϊόντα. Βρισκόμαστε σε διαρκή αναζήτηση νέων κατηγοριών, οι οποίες θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία.



– Ποια είναι η συνεισφορά της κάθε κατηγορίας στον συνολικό σας τζίρο;

– Κατά 17,33% συμμετέχουν τα χρώματα - δομικά υλικά, κατά 13,89% η κατηγορία έπιπλα - κουζίνα, κατά 13,25% τα οικιακά είδη - διάφορα, κατά 12,80% τα εργαλεία και εργαλεία κήπου, κατά 11,87% οι ηλεκτρικές συσκευές, κατά 11,19% ο φωτισμός - διακόσμηση, κατά 9,89% τα είδη υγιεινής και κατά 9,78% τα είδη κήπου και εποχιακά είδη.