Εκθεση της Βιργινίας Φιλιππούση στην Οικία Κατακουζηνού.

- Η Δήμητρα Γαλάνη πραγματοποιεί στο Μέγαρο Μουσικής μια δεύτερη συναυλία με τίτλο «Eρωτα εσύ...». Συμμετέχουν η Κατερίνα Πολέμη, ο Ευστάθιος Δράκος και η Παυλίνα Βουλγαράκη. Στις 8.30 μ.μ. Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη.

- Ξενάγηση στην έκθεση «Γιώργος Ζογγολόπουλος: έργα οικεία, του εργαστηρίου και του σπιτιού» πραγματοποιείται από την επιμελήτρια Κατερίνα Κοσκινά, στην Γκαλερί Ρώμα. Στις 12 το μεσημέρι. Ρώμα 5.

- Η Ελλη Πασπαλά επιστρέφει την Κυριακή στη μουσική σκηνή «Πειραιώς 131» με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μεγάλη παράδοση της τζαζ, σε επιμέλεια της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Μαζί της ο Vassilikos. Στις 8.30 μ.μ. Πειραιώς 131.

- Ημερίδα αφιερωμένη στον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιώργο Λαμψίδη, με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου «Τοπάλ Οσμάν» (εκδ. Κυριακίδη), οργανώνει την Κυριακή η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Μιλούν οι Γιάννης Μαρίνος, Βλάσης Αγτζίδης, Ελευθερία Κυφωνίδου και Ουρανία Λαμψίδου. Στις 11 π.μ. Αγνώστων Μαρτύρων 73.

- Λογοτεχνική διαδρομή αφιερωμένη στον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Τζίμμυ Κορίνη και στα σημεία της Αθήνας που συνδέονται με τη ζωή και το έργο του πραγματοποιούν τα Public και η Discover Greek Culture. Ακολουθεί συζήτηση με τον συγγραφέα. Στις 10.30 π.μ. Καραγεώργη Σερβίας 1.

- Η ατομική έκθεση της Βιργινίας Φιλιππούση με τίτλο «Το πράσινο δωμάτιο», σχεδιασμένη για την Οικία Αγγελου και Λητώς Κατακουζηνού υπό την επιμέλεια της Ιριδος Κρητικού, ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό. Εγκαίνια στις 12 μ. Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 4.

- Τη μουσική παράσταση με τίτλο «With a little help from my friends», με τη συμμετοχή των Παντελή Αμπαζή, Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, Γεράσιμου Γεννατά και Opera Chaotique, παρουσιάζει ο Ιανός. Στις 9.30 μ.μ. Σταδίου 24.

- Η κινηματογραφική λέσχη «Η χαμένη λεωφόρος του ελληνικού σινεμά» διοργανώνει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα με τίτλο «Επη και εργόχειρα», με μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, στον κινηματογράφο Αστορ. Στις 6 μ.μ., Στοά Κοραή.