Έξι φοιτητές με ηγετικές ικανότητες που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών επελέγησαν να λάβουν την Ιαπωνική υποτροφία «Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund» (SYLFF) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

To Πανεπιστήμιο Αθηνών συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 69 ΑΕΙ από 44 χώρες, τα οποία έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο διεθνώς γνωστό πρόγραμμα υποτροφιών «Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund» (SYLFF). Το ΕΚΠΑ είναι το μόνο ίδρυμα ανωτάτης εκπαίδευσης στην Ελλάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Nippon Foundation (πρώην Sasakawa Foundation) και η διαχείρισή του γίνεται από το Tokyo Foundation for Policy Research (πρώην Global Foundation for Research and Scholarship). Το συνολικό ύψος της υποτροφίας προς τα Ιδρύματα γνωστοποιείται κάθε χρόνο από το Tokyo Foundation for Policy Research και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 διατέθηκαν 6 υποτροφίες , κάθε μία ύψους 8.300 δολαρίων.

Σε εκδήλωση για τους έξι υποτρόφους - παρουσία του Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Θάνου Δημόπουλου, του Πρέσβη τη Ιαπωνίας στην Ελλάδα Yashiro Shimizu, του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δ. Καραδήμα και τα μέλη της Επιτροπής, Καθηγήτρια Αικ.Ηλιάδου (Νομικής), και Καθηγητές Σ. Θωμαδάκη (Οικονομικών Επιστημών) και Ι. Παναγιωτόπουλο. (Θεολογίας) - ο κ. Δημόπουλος επεσήμανε ότι «δεν αποτελεί μόνον τιμή για το ΕΚΠΑ και τους υποτρόφους, αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη γιατί το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εντοπισμό των ηγετών που θα ξεπεράσουν διαφορές θρησκευτικές, πολιτικές και πολιτισμικές, γλώσσας, εθνότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και να συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων».

Aπό το 1993 έως σήμερα έχουν χορηγηθεί υποτροφίες από το Ιαπωνικό Ίδρυμα σε 305 φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Σε έναν υποχρηματοδοτούμενο κλάδο, όπως είναι αυτός των ανθρωπιστικών σπουδών, η συνεργασία του ΕΚΠΑ με το Nippon Foundation είναι ένα ανοιχτό παράθυρο για τους νέους ερευνητές και τιμά ιδιαίτερα τα εμπλεκόμενα Ιδρύματα για την πρωτοβουλία τους» ανέφερε ο Αχιλλέας Παναγιωτάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φιλολογίας, που είναι ένας εκ των έξι που έλαβαν υποτροφία. Οι υπόλοιποι είναι οι Αθανασιάδης Γεώργιος (μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας), Γραμματικόπουλος Αλέξανδρος (μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Θεολογίας), Δικαίος Γεώργιος (υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης), Κατωπόδη Ελένη (μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Νομικής Σχολής) και Κερεντζή Περσεφόνη (υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία).

Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας Yashiro Shimizu συνεχάρη τους νέους υποτρόφους και εξέφρασε την εκτίμησή του προς την Επιτροπή για την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν να επεκτείνουν τη συνεργασία με το ιαπωνικό Ίδρυμα Sasakawa αλλά και την βούληση των Πρυτανικών Αρχών για περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τονίζοντας και τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε πολλούς τομείς. Ο Πρέσβης ενδιαφέρθηκε επίσης ιδιαιτέρως για το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Αρχαιολογία, την Ιστορία και τη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας του ΕΚΠΑ το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψήφιους φοιτητές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων στελεχών του Ε.Κ.Π.Α. και της Πρεσβείας Ιαπωνίας στην Ελλάδα για τη γνωστοποίηση του νέου προγράμματος στη χώρα του.