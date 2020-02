Την εκμετάλλευση των αδυνάμων από τους ισχυρούς πραγματεύονται οι «Στρατιώτες».

Μια σύνδεση και μια κριτική επιχειρεί να κάνει ο Παντελής Φλατσούσης με τους «Στρατιώτες» του Jakob Michael Reinhold Lenz, που παρουσιάζει στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Το κείμενο, γραμμένο λίγο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, καυτηριάζει τα ήθη της γαλλικής αστικής τάξης, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη θέση των γυναικών στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της εποχής. Η νεαρή Μαρί, κόρη εμπόρου, προσπαθεί να ανέλθει κοινωνικά συνάπτοντας σεξουαλικές σχέσεις με αριστοκράτες αξιωματικούς του γαλλικού στρατού. Ωστόσο, οι στρατιώτες εκμεταλλεύονται την προθυμία της νεαρής γυναίκας, αλλά αδιαφορούν για τις επιδιώξεις της. Το αποτέλεσμα είναι ο στιγματισμός της Μαρί στην τοπική κοινωνία.

Ο σκηνοθέτης, μετά το «Κυψέλη - New Kids On the Block» και την «Ιταλική νύχτα», καταπιάνεται με ένα έργο που παίζεται σπάνια. Μάλιστα, είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζεται στην Ελλάδα. Ετσι, ο Παντελής Φλατσούσης επιχειρεί με το έργο του Λεντς –στο οποίο έχει κάνει και τη μετάφραση– να διερευνήσει τις κοινωνικές ανισορροπίες του σήμερα και τη θέση που κατέχουν οι λιγότερο προνομιούχοι της κοινωνίας και οι γυναίκες. Για να δούμε τι έχει αλλάξει.



«Στρατιώτες», Υπόγειο Ιδρύματος Κακογιάννη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 μ.μ., Πειραιώς 206.