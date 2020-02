Από αριστερά: Ενρίκε Βίλα-Μάτας, Μαριέκε Ρίνεβελντ, Μισέλ Ουελμπέκ και Σαμάντα Σβέμπλιν είναι μερικοί από τους συγγραφείς που συμπληρώνουν τη μακρά λίστα των 13 υποψηφίων για το διεθνές βραβείο Μπούκερ. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 19 Μαΐου.

Συνοδεύεται από 50.000 λίρες που μοιράζονται στον συγγραφέα και στον μεταφραστή. Από τους πρώτους, το έχει κρατήσει η Πολωνή νομπελίστρια Oλγκα Τοκάρτσουκ, ο Iσραηλινός Ντέιβιντ Γκρόσμαν, ο Τζοκά Αλ Ααρτί από το Ομάν, αλλά και η Κορεάτισσα Χαν Κανγκ. Οι δεύτεροι είναι συνήθως αγγλικής καταγωγής για προφανείς λόγους: το διεθνές βραβείο Μπούκερ τιμά την καλύτερη μεταφρασμένη λογοτεχνία που εκδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες, ανακοίνωσε τη μακρά λίστα των υποψηφίων του για το 2020, στους οποίους συναντά κανείς και τον Γάλλο Μισέλ Ουελμπέκ: μαζί με τον μεταφραστή Σον Γουάιτσαϊντ είναι υποψήφιοι για τη «Σεροτονίνη» (εκδόσεις της Εστίας, μετάφραση Γιώργος Καράμπελας), μια ιστορία για έναν άνδρα που αισθάνεται ότι πεθαίνει από λύπη. Ακολουθεί ο Ισπανός Ενρίκε Βίλα-Μάτας και το «The Mac and his problem» (σε μετάφραση Μάργκαρετ Τζουλ Κόστα και Σόφι Χιουζ), αλλά και η Σαμάντα Σβέμπλιν από την Αργεντινή με το «Little Eyes» (Μέγκαν Μακντάουελ), που έχει διεκδικήσει το ίδιο βραβείο άλλες δύο φορές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το «The enlightenment of the greengage tree», ένα μυθιστόρημα με αφηγητή το φάντασμα μιας Ιρανής που εγκαταλείπει τη χώρα της μετά την επανάσταση του 1979, με συγγραφέα την Σοκούφε Αζάρ που έχει φυλακιστεί από το ιρανικό καθεστώς και με μεταφραστή που παραμένει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας.

Το «Red dog» του Γουίλεμ Ανκερ (Μίτσιελ Χάινς) καταπιάνεται με την αποικιοκρατία στη Νότιο Αφρική. Το «The discomfort of evening» διά χειρός Μαριέκε Ρίνεβελντ (Μισέλ Χάτσινσον) παρακολουθεί τη διάλυση μιας οικογένειας μέσα από τα μάτια ενός παιδιού.

Τέλος, υποψήφια είναι και τα «The memory police» της Γιόκο Ογκάουα, «The other name: Septology I-II» του Γιον Φόσε (Ντάμιον Σιρλς), «The adventures of China Iron» της Γκαμπριέλα Καμάρα (Ι. Μάκινταϊρ και Φ. Μάκιντος), «The eighth life» της Νίνο Χαρατισβίλι (Σ. Κόλινς και Ρ. Μάρτιν), καθώς και τα «Faces on the tip of my tongue» της Εμανουέλ Παγκανό (Σ. Λιούις και Τζ. Χίγκινς), «Τυλ, ο σαλτιμπάγκος» του Ντάνιελ Κέλμαν (Ρος Μπέντζαμιν – στα ελληνικά από τον Καστανιώτη σε μετάφραση Κώστα Κοσμά) και «Hurricane Season» της Φερνάντα Μελτσόρ (Σόφι Χιουζ). Η λίστα θα ανακοινωθεί στις 2 Απριλίου και ο νικητής στις 19 Μαΐου.