Το μεγάλο φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο.

Υποτίθεται ότι εδώ και χρόνια αποτελούν σημαντική, αν όχι κύρια, πηγή εσόδων για όσους ανεβαίνουν στη σκηνή τους. Οχι αδικαιολόγητα: στην εποχή του streaming και των πενιχρών πνευματικών δικαιωμάτων που αυτό προσφέρει, τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ φέρνουν ζεστό χρήμα σε μουσικούς και συγκροτήματα.

Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς και πόσοι τεχνικοί ήχου ή φωτισμού, πόσες μεταφορικές εταιρείες και πόσοι χορηγοί, πόσες υπηρεσίες εστίασης ή έκδοσης εισιτηρίων εμπλέκονται σε ένα τέτοιο εγχείρημα, γίνεται εύκολα κατανοητή η έμφαση που δίνει η διεθνής μουσική βιομηχανία στο «Coachella» της Καλιφόρνιας, στο «South by Southwest» του Οστιν, στο «Primavera» της Βαρκελώνης και σε τόσες ακόμα διεθνείς μουσικές διοργανώσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την πολυεθνική εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών PricewaterhouseCoopers, ο παγκόσμιος τζίρος από τα εισιτήρια και από τις χορηγίες που αφορούν μουσικά φεστιβάλ και συναυλίες αναμενόταν να αγγίξει τα 29 δισ. δολάρια το 2020. Μέχρι που έκανε την εμφάνισή του όλοι ξέρουμε ποιος.

Προ ημερών, οι Pearl Jam ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν την περιοδεία τους στην Αμερική, ο Νιλ Γιανγκ δήλωσε ότι τηρεί στάση αναμονής, το «South by Southwest» ματαιώθηκε, ενώ το «Coachella» αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο. Αφού δεν ακυρώθηκε κι αυτό, πάλι καλά, όπως επισημαίνουν σε σχετικό άρθρο οι New York Times, ερμηνεύοντας την απόφαση των διοργανωτών του ως σημάδι αισιοδοξίας για καλύτερες μέρες. Από την άλλη, το «Coachella» λειτουργεί ως τροχιοδεικτικό μουσικών τάσεων, επηρεάζει τις περιοδείες των μουσικών που συμμετέχουν και φιλοξενεί στην επικράτειά του κάθε λογής εμπορικές υπηρεσίες. Κι ίσως το δικό του ταμείο να μπορεί να αντιμετωπίσει το χάος που λέγεται ότι θα συνοδεύσει τις αναδιαπραγματεύσεις των συμβολαίων ασφαλιστικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Τι γίνεται όμως με τους μικρότερους παίκτες; Τι γίνεται με τους εργαζομένους σε μικρούς ή μεγάλους φεστιβαλικούς χώρους; «Το South by Southwest» απέλυσε το ένα τρίτο των υπαλλήλων του. Η κατάσταση είναι «χαοτική και στρεσογόνα», όπως δήλωνε στους New York Times ένας μάνατζερ. Η «απογοητευτική αβεβαιότητα», για την οποία έκανε λόγο ένας συνάδελφός του, δεν ήταν πιο ενθαρρυντικός χαρακτηρισμός.