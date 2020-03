Ο καθηγητής Ιατρικής, πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος (επάνω), και ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics και εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν τον κορωνοϊό, Ηλίας Μόσιαλος, κάνουν έκκληση για ευλαβική τήρηση των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης. Δεξιά, απολύμανση στο άδειο Μοναστηράκι.

Εκκληση για ευλαβική, «κατά γράμμα», τήρηση των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης, «ώστε να αποκομίσουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας τις επόμενες 6-8 εβδομάδες», απευθύνουν, μέσω της «Κ», ο καθηγητής Ιατρικής, πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος και ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics και εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν τον κορωνοϊό Ηλίας Μόσιαλος. Οι δύο, διεθνούς κύρους επιστήμονες, εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την αρχική πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, η οποία, όπως σημειώνουν, πρωτοστάτησε στην έγκαιρη λήψη μέτρων. Τονίζουν ότι όσο η καθημερινή δυναμική της επιδημίας θα παραμένει σε σταθερά επίπεδα, τόσο πιο ευοίωνες θα είναι οι προβλέψεις για την περαιτέρω εξέλιξη. Επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη έναντι του κορωνοϊού –τα χαρακτηριστικά του οποίου διερευνώνται ακόμα– είναι ένας μαραθώνιος και απαιτεί στρατηγική, κάνουν λόγο για «σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης», ο χρόνος της οποίας θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες.



– Με τα μέτρα που έχουμε λάβει για περιορισμό της διασποράς της νόσου, αλλά και τα μέχρι τώρα δεδομένα ως προς την εξέλιξη της επιδημίας στην Ελλάδα, πόσο κοντά ή μακριά θεωρείτε ότι είμαστε στο ενδεχόμενο να αποφύγουμε ακραίες καταστάσεις που βλέπουμε σε άλλες χώρες της Ευρώπης;

– Η χώρα μας πρωτοστατεί στην έγκαιρη λήψη μέτρων κοινωνικής απομόνωσης και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι έγινε συγκριτικά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Προς το παρόν παρατηρείται μια σταθερή αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας, που όσο διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Βέβαια, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, ώστε να αποκομίσουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας τις επόμενες 6-8 εβδομάδες.



– Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε για τον νέο κορωνοϊό και την παγκόσμια πορεία της νόσου, υπάρχει εκτίμηση για το πότε να περιμένουμε υποχώρηση της επιδημίας;

– Η αλήθεια είναι ότι συνεχώς νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την πορεία της λοίμωξης COVID-19. Οι εκτιμήσεις μας για τον χρονικό ορίζοντα υποχώρησης της επιδημίας στη χώρα μας στηρίζονται στην πορεία της επιδημίας σε άλλες χώρες, και συγκεκριμένα στην Κίνα και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου πλέον παρατηρείται ύφεση των λοιμώξεων, καθώς δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη γνώση και εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό ενέχει περιορισμούς που σχετίζονται με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών σε αυτές τις χώρες σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς πληθυσμούς, αλλά και με τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης που λαμβάνονται σε κάθε χώρα.



– Εχει αναφερθεί ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσει όσο πιο ήπια γίνεται η επιδημία, χωρίς κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, για τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το διάστημα;

– Σύμφωνα με τη δημοσίευση των Saglietto και συνεργατών στο The Lancet, 23/03/2020, υπολογίζεται ότι η λοίμωξη COVID-19 εξελίσσεται στην Ελλάδα με 2,5 έως 3 εβδομάδες καθυστέρηση σε σχέση με την Ιταλία. Επομένως, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 6-8 εβδομάδων ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης θα φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, χωρίς να παρατηρηθεί υπερβολική συρροή κρουσμάτων σε μικρό χρονικό διάστημα, αντίστοιχα με την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και υπερφόρτωση των δομών υγειονομικής περίθαλψης. Σε περίπτωση που αποτραπεί η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση μιας επιπεδωμένης επιδημιολογικής καμπύλης.



– Ποια επιδημιολογικά δεδομένα θα κάνουν εσάς τους επιστήμονες να αναθαρρήσετε ως προς την εξέλιξη της επιδημίας;

– Τα επιδημιολογικά μοντέλα είναι δυναμικά και όχι στατικά, δηλαδή μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν διαρκώς. Η επιπέδωση της επιδημιολογικής καμπύλης (flattening of the epidemic curve) απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για να επιβεβαιωθεί με ασφάλεια. Γι’ αυτό ακριβώς όσο η καθημερινή δυναμική της επιδημίας στη χώρα μας παραμένει σε σταθερά επίπεδα, τόσο πιο ευοίωνες θα είναι οι προβλέψεις για την περαιτέρω εξέλιξη. Η αποφυγή της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων ουσιαστικά συνεπάγεται και μικρότερη ζήτηση για νοσοκομειακές κλίνες και κλίνες ΜΕΘ, ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και να διασφαλίσει την άρτια αντιμετώπιση όλων των ασθενών, που ουσιαστικά αναμένεται να οδηγήσει και σε μείωση της θνητότητας.



– Βλέπουμε ότι η περιφέρεια Χουμπέι στην Κίνα –αλλά όχι ακόμα η πόλη Γουχάν– προχώρησε σε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας μόλις αυτή την εβδομάδα. Σε περίπτωση υποχώρησης της επιδημίας, πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι θα χρειαστεί για την ασφαλή άρση των μέτρων που έχουν επιβληθεί και στη χώρα μας;

– Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα υποχωρήσει η επιδημία, ώστε να συζητηθεί ασφαλής άρση των μέτρων που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας. Οι επόμενες εβδομάδες είναι σημαντικές για να διαπιστωθεί κατά πόσο η καμπύλη των νέων περιστατικών θα αυξηθεί ή θα σταθεροποιηθεί. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο Lancet (25/03/2020 από τους Prem K et al.), έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων φυσικής απομάκρυνσης (κλείσιμο σχολείων, επαγγελματικών χώρων, γενική κοινωνική αποστασιοποίηση) στην περιφέρεια αυτή της Κίνας. Οι προβλέψεις τους δείχνουν ότι τα μέτρα φυσικής απομάκρυνσης είναι πιο αποτελεσματικά αν η κλιμακούμενη επιστροφή στην εργασία είναι στις αρχές Απριλίου αντί του Μαρτίου, διότι αυτό θα μειώσει τον μέσο όρο των λοιμώξεων κατά περισσότερο από 92% και 24% στα μέσα του 2020 και στο τέλος του 2020, αντίστοιχα. Υπάρχουν, επομένως, οφέλη για τη διατήρηση αυτών των μέτρων έως τον Απρίλιο, όσον αφορά την καθυστέρηση και τη μείωση του ύψους της αιχμής των κρουσμάτων, του μέσου μεγέθους της επιδημίας στο τέλος του 2020 και της παροχής περισσότερου χρόνου ανταπόκρισης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, οι μορφοποιημένες επιδράσεις των μέτρων φυσικής απομάκρυνσης ποικίλλουν και για άλλους λόγους, όπως η διάρκεια της μολυσματικότητας και ο ρόλος που έχουν τα παιδιά στην επιδημία.



– Σε περίπτωση που υποχωρήσει τους επόμενους μήνες η επιδημία στη χώρα, να αναμένουμε ένα δεύτερο κύμα από το φθινόπωρο; Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η επιστημονική κοινότητα;

– Δεν είναι γνωστή η συμπεριφορά του ιού ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες. Η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά του ιού, να δει αν στο βόρειο ημισφαίριο υπάρξει διαφορετικού είδους διασπορά από ό,τι στο νότιο και γενικά ποιοι παράγοντες σχετίζονται με την έξαρση ή την υποχώρηση του επιδημικού κύματος. Θεωρούμε ότι, με την έλευση των επόμενων μηνών, θα έχουμε περισσότερες θεραπευτικές δυνατότητες έπειτα από κλινικές μελέτες, ενώ ήδη γίνονται κλινικές μελέτες για να εκτιμήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.



– Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους πολίτες αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε όλοι;

– Είναι σημαντικό να υπάρχουν συντονισμένες προσπάθειες από όλους προκειμένου να μειωθεί η εξάπλωση του ιού αυτού. Βέβαια, τα συστήματα υγείας, διεθνώς και στην Ελλάδα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σειρά διαφορετικών νοσημάτων, όπως των χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων. Μόνο στην Ελλάδα, οι θάνατοι από καρκίνο κάθε έτος ξεπερνούν τις 20.000 και οι θάνατοι από καρδιαγγειακά είναι διπλάσιοι. Τα συστήματα υγείας όμως είναι οργανωμένα για να αντιμετωπίζουν αυτά τα νοσήματα, ενώ είναι σημαντικό, και σε αυτή την περίοδο της επιδημίας, να λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτές τις κατηγορίες ασθενών. Με υπομονή και επιμονή στην προσήλωσή μας στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, του υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας, μπορούμε να μειώσουμε την αύξηση των κρουσμάτων ώστε οι υγειονομικές δομές να καλύπτουν με ικανοποίηση όλον τον πληθυσμό.