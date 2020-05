Τα άτυπα πάρτι σε καφέ μπαρ με το πρόσχημα των take away υπηρεσιών για αλκοολούχα ποτά, μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, αναφέρθηκε χθες σε περιστατικά που σημειώθηκαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε διάφορες πόλεις με καφέ μπαρ που είχαν δυνατή μουσική και προμήθευαν «δήθεν» take away ποτά, σε πελάτες που βρίσκονταν ανά δεκάδες μέσα και έξω από τα καταστήματα.

Ο κ. Χαρδαλιάς, αφού ξεκαθάρισε ότι οι υπηρεσίες take away δεν αφορούν σε αλκοολούχα ποτά, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται και προς την κατεύθυνση του εντοπισμού τέτοιων φαινομένων. Χθες, ο εκπρόσωπος του υπ. Υγείας για τον νέο κορωνοϊό καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ανακοίνωσε 10 νέα κρούσματα του ιού SARS-CoV-2 στη χώρα μας που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων περιστατικών σε 2.642.

Τριάντα πέντε ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ 81 έχουν εξέλθει από τη ΜΕΘ. Ο αριθμός όσων κατέληξαν με κορωνοϊό παραμένει 146. Συνολικά έχουν ελεγχθεί 83.850 κλινικά δείγματα. Οπως ανέφερε ο κ. Τσιόδρας, ο αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος θα αποκαλύψει και κρυφές εστίες του ιού σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. «Αυτή τη στιγμή η καμπύλες φθίνουν. Είμαστε σε φάση που η επιδημία έχει ελεγχθεί» σημείωσε, προσθέτοντας ότι εάν χρειαστεί θα γίνουν νέες παρεμβάσεις για τον έλεγχο ενδεχόμενης αναζωπύρωσης.