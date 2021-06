Roland Garros: Στους «16» η Σάκκαρη, μεγάλη νίκη επί της Μέρτενς

Στους «16» του Roland Garros προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, νικώντας με 2-1 την Ελίζ Μέρτενς από το Βέλγιο.

Αν και η Μέρτενς ξεκίνησε τον αγώνα με μπρέικ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5.

Αμφίρροπη ήταν η εξέλιξη και του δεύτερου σετ, με τη Μέρτενς (νούμερο 15 στην κατάταξη) να επικρατεί με 7-6 στο τάι μπρέικ.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη (νούμερο 18 στον κόσμο) πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, κατακτώντας τη νίκη με 6-2 και την πρόκριση στους «16» του γαλλικού Όπεν, για πρώτη φορά στην καριέρα της.

5⃣th Top 20 win this year! 😎@mariasakkari advances to the round of 16 at #RolandGarros for the first time after a three-set win over Mertens! pic.twitter.com/k7RH0OilDs

— wta (@WTA) June 5, 2021