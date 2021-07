Αντετοκούνμπο: Από τον Μάτζικ Τζόνσον έως τον ΛεΜπρον- Οι θρύλοι του NBA υποκλίνονται στον Greek Freak

Οταν ο «Μάγος» και ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ υποκλίνονται μπροστά στον νέο αυτοκράτορα του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι βέβαιο ότι έχει φτάσει πια στο ζενίθ όχι μόνο του αθλήματός του αλλά και της γενικής αναγνώρισης, πράγμα μοναδικό για έναν μη Αμερικανό στον υπέρλαμπρο κόσμο του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος από τους Μιλγουόκι Μπακς με ανατροπή και η απόλυτη κυριαρχία του «Greek Freak» και στις δύο πλευρές του κορτ, σε άμυνα και επίθεση, σε αυξανόμενο μάλιστα βαθμό όσο προχωρούσε η τελική σειρά και ο Γιάννης ξεπερνούσε τον τραυματισμό του, υποχρέωσε τους μύθους του ΝΒΑ να τον υποδεχθούν τουλάχιστον ως έναν ίσο τους, πλάι τους.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο επιλεγόμενος «Βασιλιάς», απηύθηνε άμεσα τα θερμά του συγχαρητήρια στον Γιάννη, τονίζοντας ότι έφτασε στην κορυφή με την αξία του κερδίζοντας δικαίως το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Salute & Congrats @Giannis_An34 !! You earned that shit!! 🏆💍 💐. 🙏🏾✊🏾❤️👑

«Συγχαρητήρια στον MVP», έγραψε και ο «Μάγος», ο Μάτζικ Τζόνσον απαριθμώντας τα κατορθώματα του Αντετοκούνμπο στον τελευταίο τελικό τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος.

Giannis Antetokounmpo!! 50 points, 14 rebounds, 5 blocks…sheesh🥵🔥🔥🔥 Congratulations to the MVP!

Υπόκλιση και από καθιερωμένους στην κορυφή του ΝΒΑ μπασκετμπολίστες όπως ο Ντουέιν Γουέιντ, που έκανε λόγω για θρυλικό πρωτάθλημα από τον Γιάννη και τους Μπακς…

Legendary 🏆 Congrts to @Giannis_An34 and the @Bucks

— DWade (@DwyaneWade) July 21, 2021