Νόβακ Τζόκοβιτς: Συνεχίζεται το θρίλερ παρά την απόφαση του δικαστηρίου

Συνεχίζεται το σίριαλ με τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Όπεν της Αυστραλίας.

Το CNN μετέδωσε την πληροφορία ότι ενδεχομένως η αυστραλιανή κυβέρνηση θα επιμείνει στην απέλαση του Τζόκοβιτς, παρά την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτή τη στιγμή το ομοσπονδιακό υπουργείο Μετανάστευσης μελετά την υπόθεση και αναμένεται σε λίγο η απόφαση.

Κατά το BBC, ο αστέρας του τένις παραμένει στο γραφείο των δικηγόρων του, αν και έχουν περάσει δύο ώρες από την απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο ακυρώθηκε η ανάκληση της βίζας του. Υπάρχει μεγάλη παρουσία ασφάλειας και μέσων ενημέρωσης έξω από το κτίριο, αλλά ο Τζόκοβιτς δεν έχει ακόμη εμφανιστεί.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της The Telegraph, Όλιβερ Μπράουν, υπάρχουν αναφορές για σημαντική αστυνομική παρουσία στο γραφείο των δικηγόρων του Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη, καθώς και πληροφορίες πως η αυστραλιανή αστυνομία θα τον συλλάβει, προκειμένου να απελαθεί. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας έχει τέσσερις ώρες για να ακυρώσει εκ νέου τη βίζα του Σέρβου αθλητή.

Significant police presence at the office of Djokovic’s lawyers on Collins St, Melbourne. White vans heading into underground car park. Reports that Australian federal police heading in to arrest him. Immigration minister has four hours in which to re-cancel his visa.

Τις αναφορές περί σύλληψης του αθλητή διέψευσαν, πάντως, πηγές της κυβέρνησης και της ομοσπονδίας τένις της Αυστραλίας, τις οποίες επικαλείται το τοπικό μέσο The Age. Η υπόθεση, βάσει των ίδιων πληροφοριών, βρίσκεται υπό εξέταση από τον υπουργό Μετανάστευσης.

Novak Djokovic has not been arrested

Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources

The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022