Australian Open: Ελληνίδα διαιτητής επιβεβαίωσε το coaching στον Στέφανο Τσιτσιπά (βίντεο)

Μια Ελληνίδα διεθνής διαιτητής του τένις και κάτοικος Μελβούρνης επιβεβαίωσε το coaching, με το οποίο χρέωσε ο διαιτητής τον Στέφανο Τσιτσιπά, κατά τη διάρκεια του 4ου σετ, στον ημιτελικό του Australian Open, καθώς οι κανονισμοί της ATP απαγορεύουν την ώρα του παιχνιδιού οι προπονητές να καθοδηγούν τους παίκτες τους.

Sting operation at Australian Open.

A Greek speaking umpire was hiding in the tunnel next to Tsitsipas’ box to hear if his father is coaching.

He was, she signaled and he received warning.#AustralianOpen #AusOpen #Tsitsipas pic.twitter.com/boNJ0ZAo9p

